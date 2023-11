Les Bourses européennes attendues en baisse après les commentaires de Powell

Les Bourses européennes attendues en baisse après les commentaires de Powell













PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture, après des commentaires restrictifs du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dans un contexte attentiste. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,67% pour le CAC 40 parisien, contre 0,56% pour le FTSE à Londres, 0,47% pour le Dax à Francfort, et 0,52% pour l'EuroStoxx 50. La Fed "s'est engagée à atteindre une position (en matière de) politique monétaire suffisamment restrictive pour ramener l'inflation (vers l'objectif de) 2%", a déclaré Jerome Powell. "Nous ne sommes pas convaincus d'être parvenus à atteindre cette position." "S'il convient de resserrer encore notre politique, nous n'hésiterons pas à le faire", a ajouté le président de la Fed lors d'une conférence organisée par le Fonds monétaire international (FMI). La résistance de l'économie américaine aux hausses de taux fait douter de l'impact de la politique monétaire et les responsables de la Fed cherchent à tempérer l'optimisme des marchés, qui contribue à diminuer la transmission de leurs décisions sur l'activité en desserrant les conditions financières. "Il est clair que la Fed veut maintenir une impulsion restrictive, ce qui est logique car tout soupçon de neutralité pousserait le marché à réévaluer à la baisse la trajectoire des taux", constatent les stratégistes d'ING. Une émission de 24 milliards de dollars de bons du Trésor américains s'est en outre mal déroulée jeudi et la faible demande a poussé les rendements souverains en hausse, ce qui fait pression sur les actifs risqués. Les investisseurs demeurent enfin prudents avant plusieurs publications importantes dans les prochains jours. En zone euro, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprimera ce vendredi à 12h30 GMT tandis que plusieurs indicateurs sont attendus la semaine prochaine, dont le PIB et l'inflation en zone euro, mardi et vendredi, et l'inflation aux Etats-Unis, mardi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, après les commentaires du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, et alors que les rendements des bons du Trésor ont augmenté. L'indice Dow Jones a cédé 0,65%, ou 220,33 points, à 33.891,94 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 35,43 points, soit 0,81%, à 4.347,35 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 128,97 points (0,94%) à 13.521,45 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi, dans le sillage de Wall Street après les commentaires jugés restrictifs de Jerome Powell, et des résultats décevants. L'indice Nikkei a perdu 0,24% à 32.568,11 points et le Topix, plus large, a cédé 0,08% à 2.337,10 points. Plusieurs valeurs de la technologie ont décliné après des résultats décevants, dont le groupe Sony qui a perdu 2,04%. Les indices chinois baissent en l'absence de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,47%, le CSI 300 0,73%, l'indice hongkongais Hang Seng 1,58%. TAUX Les rendements américains reculent légèrement après avoir bondi jeudi, emportés par les commentaires de Jerome Powell et une émission de titres à 30 ans ayant rencontré une faible demande. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 1,4 point de base à 4,6201%, tandis que le taux à deux ans est stable à 5,0222%. Le rendement du dix ans allemand avance de 4,7 pb à 2,701%, tandis que celui du taux à deux ans grignote 1,8 pb à 3,107%. CHANGES Les marchés de change sont stables après avoir été bousculés par les commentaires de Jerome Powell, qui ont profité au dollar. Le billet vert fait du surplace face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro se maintient à 1,0662 dollar et la livre sterling à 1,2219 dollar. En Asie, le yen est immobile à 151,42 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien cède 0,11% à 0,6358 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en légère hausse mais se dirige néanmoins vers son troisième repli hebdomadaire consécutif, les inquiétudes sur le conflit au Moyen-Orient ayant fait place aux interrogations sur la demande. Le Brent avance de 0,47% à 80,39 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,37% à 76,02 dollars. PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 10 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Indice de confiance du nov. 63,7 63,8 Michigan (1re estimation) (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)