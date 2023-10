Les Bourses européennes attendues en baisse après l'inflation

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture, après une inflation américaine plus forte que prévu et des commentaires pessimistes d'un membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,37% pour le CAC 40 parisien, contre 0,18% pour le FTSE à Londres, 0,39% pour le Dax à Francfort, et 0,47% pour l'EuroStoxx 50. Les données d'inflation publiées jeudi aux Etats-Unis ont été légèrement plus fortes que prévu en septembre, la croissance de l'inflation sur un an atteignant 3,7%, contre 3,6% attendue. La surprise a été suffisante pour faire rebondir des rendements obligataires qui s'étaient nettement repliés depuis les plus hauts de la semaine dernière -le 10 ans a ainsi perdu 25 points de base- mais n'a pas modifié le scénario de base des marchés, celui d'une pause des hausses de taux de la Réserve fédérale en novembre et décembre. "Avec des taux hypothécaires au plus haut depuis 23 ans et des coûts d'emprunt des cartes de crédit au plus haut, la politique monétaire semble suffisamment restrictive", constatent les stratégistes d'ING. "Les enquêtes sur les prix des entreprises (…) indiquant un ralentissement progressif de ceux ci, nous pensons que l'inflation continuera à se modérer lentement au cours des deux prochains trimestres." Les investisseurs resteront donc attentifs au flux de données: l'indicateur de confiance des ménages du Michigan est attendu vendredi à 14h00 GMT. Les commentaires de Robert Holzmann , membre du conseil des gouverneurs de la Bnaque centrale européenne, qui a déclaré qu'une récession serait nécessaire en zone euro pour ramener l'inflation à 2%, font aussi pression sur les titres européens. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse jeudi après une adjudication du Trésor américain qui a fait grimper les rendements obligataires, tandis que les investisseurs digéraient une hausse plus forte des prix à la consommation en septembre. L'indice Dow Jones a cédé 0,51%, ou 173,73 points, à 33.631,14 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 27,34 points, soit 0,62%, à 4.349,61 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 85,46 points soit 0,63% à 13.574,22 points. EN ASIE Les marchés japonais ont reculé après des chiffres d'inflation plus élevés que prévu aux Etats-Unis, mais les bons résultats du détenteur d'Uniqlo ont limité les pertes du Nikkei. L'indice Nikkei a perdu 0,55% à 32.315,99 points et le Topix, plus large, a cédé 1,47% à 2.308,09 points. Fast Retailing, qui détient la marque Uniqlo et dont la pondération dans l'indice Nikkei est importante, a progressé de 5,75% après avoir annoncé prévoir une croissance de 18% de ses profits sur l'année. Les indices chinois déclinent après la publication des données d'inflation en Chine, qui montrent que les prix stagnent et suggèrent une demande domestique toujours insuffisante. Le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,83%, le CSI 300 1,26%, l'indice hongkongais Hang Seng 2,38%. CHANGES Le dollar fait une pause après avoir bondit jeudi, suite à la publication des données d'inflation aux Etats-Unis. Le dollar décline de 0,17% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,13% à 1,054 dollar, et la livre sterling 0,16% à 1,2192 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,07% à 149,69 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien est stable à 0,6313 dollar. TAUX Les rendements des titres américains reculent après avoir bondi jeudi, après la publication des chiffres d'inflation. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 4,5 pb à 4,6663%, perdant 16 pb depuis son plus haut en 16 ans atteint il y a quatre séances, tandis que le taux à deux ans cède 3,2 pb à 5,039%. Le rendement du dix ans allemand demeure stable à 2,78%, tandis que celui du taux à deux ans s'érode de 1,5 pb à 3,144%. PÉTROLE Le pétrole progresse après de nouvelles sanctions américaines à l'encontre des exportations de brut russe, et alors que les inventaires mondiaux devraient décliner au quatrième trimestre, selon les données de l'OPEP. Le Brent avance de 0,71% à 86,61 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,92% à 83,67 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par)