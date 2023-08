Les Bourses européennes attendues en baisse après des indicateurs décevants (actualisé)

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, les marchés digérant des données américaines et chinoises médiocres, tandis que le tir de semonce d'un navire russe en direction d'un cargo en mer Noire a ravivé les inquiétudes géopolitiques. Les contrats à terme indiquent que le CAC 40 parisien céderait 0,22% à l'ouverture, tandis que le FTSE à Londres reculerait de 0,25%, contre 0,16% pour le Dax à Francfort, et 0,16% pour l'EuroStoxx 50. Les prix à la production américains ont été plus élevés qu'attendus par le consensus vendredi, en augmentation de 0,3% sur un mois et de 0,8% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une progression de 0,2% par rapport à juin et de 0,7% en rythme annuel. De l'autre côté du Pacifique, les volumes de nouveaux prêts bancaires ont baissé de 89% en juillet à leur niveau le plus bas depuis 2009, selon l'indicateur publié vendredi par la banque centrale chinoise. Ces mauvaises données n'ont pas suffi à déclencher l'annonce de nouvelles mesures de soutien, alors que les investisseurs reprochent déjà au gouvernement de ne pas soutenir suffisamment son économie et que la publication des indicateurs sur les ventes au détail et la production industrielle, attendus mardi, incitent à la prudence. Par ailleurs, le tir de semonce d'un bâtiment russe en mer Noire pour arrêter un cargo à destination de l'Ukraine a ravivé les craintes d'une extension du conflit ukrainien. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, les valeurs technologiques et celles de croissance ayant été affectées par la hausse des rendements obligataires après la publication des données sur les prix à la production plus élevés que prévu. L'indice Dow Jones a gagné 0,3%, ou 105,25 points, à 35.281,4 points, le S&P 500, plus large, a perdu 4,78 points, soit 0,11%, à 4.464,05 points, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 76,18 points (0,56%) à 13.644,85 points. EN ASIE Les marchés japonais ont terminé en baisse, déprimés par les données chinoise et ralentis par les titres liés aux semi-conducteurs et à l'énergie. Le Nikkei a terminé dans le rouge, en recul de 1,27% à 32.059,91 points, le Topix abandonnant 0,94%, à 2.281,89 points. Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a chuté de 3,16%, tandis que l'énergéticien Inpex a perdu 4,54%. Les marchés chinois reculent après les mauvaises données sur le crédit. Le SSE Composite de Shanghai cède 0,46%, le CSI 300 0,78% et l'indice hongkongais Hang Seng 2,14%. CHANGES Le dollar se renforce légèrement après les données sur les prix à la production, qui font anticiper des taux plus élevés. Le dollar grignote 0,15% face à un panier de devises de référence, l'euro s'érodant de 0,16% à 1,0927 dollar, tandis que la livre sterling se replie de 0,13% à 1,2677 dollar. En Asie, le yen gagne 0,11% à 144,8 yens pour un dollar après avoir ouvert la séance à son niveau le plus faible depuis novembre 2022, tandis que le dollar australien s'affaisse de 0,34% à 0,6476 dollar. TAUX Les rendements restent stables, les investisseurs digérant les données publiées la semaine dernière. Le rendement du Treasury à dix ans se maintient à 4,1659%, contre 4,899% pour le deux ans. Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,628%, celui du taux à deux ans progressant de 1,3 pb à 3,05%. PÉTROLE Le pétrole est en retrait alors que le dollar se renforce et que les mauvaises données chinoises pèsent sur le sentiment. Le Brent recule de 1,23% à 85,74 dollars le baril, après sept semaines consécutives de gains hebdomadaires, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) baissant de 1,29% à 82,12 dollars. PAS D'INDICATEUR ECONOMIQUE MAJEUR ATTENDU CE JOUR (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)