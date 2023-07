Les Bourses européennes attendues en baisse à l'issue d'une semaine chargée

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture, les marchés digérant une semaine chargée, marquée par la réunion de trois des principales banques centrales des pays développés, la publication d'indicateurs d'activité mitigés et de nombreuses publications de résultats d'entreprises. Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien serait en recul à l'ouverture, comme le FTSE à Londres qui baisse de 0,48% et le Dax à Francfort, qui cède 0,24%. L'EuroStoxx 50 abandonne 0,36%. La Réserve fédérale et la Banque centrale européenne (BCE) se sont réunies cette semaine pour acter ce qui pourrait être la dernière hausse de taux de leurs cycles de resserrement monétaire respectif, selon les marchés monétaires. Parmi les argentiers qui se réunissaient cette semaine, la Banque du Japon (BOJ) a fait bande à part en maintenant sa politique monétaire ultra-accommodante, malgré une inflation sous-jacente supérieure à la cible de la banque centrale. La BCE s'est montrée inquiète de l'état de l'économie européenne, des craintes qui ont fait écho aux indicateurs avancés publiés en début de semaine et qui signalent une contraction généralisée de l'activité en zone euro. A l'inverse, aux Etats-Unis, les chiffres du PIB ont soutenu le scénario d'atterrissage en douceur de l'économie américaine, tandis que les chiffres du chômage en décrue ont ravivé les craintes qu'une boucle prix-salaire durable ne s'installe. La semaine a également été marquée par la publication de nombreux résultats trimestriels des deux côtés de l'Atlantique. Les valeurs de la tech américaines, principaux moteurs de la performance des marchés au premier semestre 2023, ont dans l'ensemble surpris les marchés par la résistance de leurs résultats. En Europe, les valeurs du luxe, qui comptent parmi les plus grandes capitalisations de la région, ont à l'inverse déçu les investisseurs en évoquant notamment une normalisation des achats de biens de luxe dans le monde, malgré la réouverture chinoise. A WALL STREET Wall Street a terminé dans le rouge jeudi, les données publiées par le département du Commerce ayant montré que l'économie américaine avait progressé plus rapidement qu'attendu au cours du dernier trimestre, ce qui laisse envisager, pour certains investisseurs, la possibilité de nouvelles hausses de taux. L'indice Dow Jones a cédé 0,67% à 35 282,72 points, le S&P-500, a perdu 0,64%, à 4.537,41 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,55% à 14.050,11 points. EN ASIE A Tokyo, les indices japonais chutent après la décision de politique monétaire de la BOJ, qui a retouché sa politique de contrôle de la courbe en rendant "flexible" la bande de fluctuation de 50 points de base autour du rendement cible de 0% pour le souverain à 10 ans. Le Nikkei recule de 2,03% à 32.224,76 points, tandis que le Topix perd 1,07% à 2.270,57 points. Le secteur des banques s'envole de 3,87% après la réunion de la banque centrale. Les mesures de soutien à l'économie chinoise continuent de porter les actions domestiques vendredi, qui sont en passe de réaliser leur meilleure performance hebdomadaire depuis novembre. Le SSE Composite de Shanghai progresse de 1,58%, le CSI 300 avance de 2,08% et l'indice hongkongais Hang Seng s'octroie 0,96%. CHANGES Les cambistes digèrent une semaine chargée, le dollar stagnant face à un panier de devises de référence, l'euro se maintenant à 1,0967 dollar, tandis que la livre sterling s'érode de 0,13% à 1,2776 dollar. En Asie, la réunion de la BOJ soutient le yen qui se renforce de 0,41% à 138,65 yens pour un dollar au cours d'une séance volatile, tandis que le dollar australien s'affaisse de 0,75% à 0,6652 dollar. TAUX Les taux courts américains corrigent après leur chute de jeudi, tandis que les rendements des titres japonais à 10 ans retrouvent au cours de la séance des niveaux atteints pour la dernière fois en septembre 2014. Le rendement du Treasury à dix ans stagne à 4,0086%, tandis que le taux à deux ans perd 4,6 pb à 4,8931%. Le rendement du 10 ans japonais progresse de 11,2 pb à 0,553% au cours d'une séance mouvementée. PÉTROLE Le pétrole consolide après avoir progressé cette semaine, porté par des indications que l'offre de l'OPEP serait contrainte au deuxième semestre et que la demande chinoise serait soutenue par des mesures gouvernementales. Le Brent cède 0,59% à 83,74 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonnant 0,49% à 79,7 dollars. (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)