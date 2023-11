Les Bourses européennes attendues dispersées dans le calme

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dispersées à l'ouverture vendredi, les investisseurs digérant plusieurs indicateurs d'activité en Europe. Les contrats à terme suggèrent une ouverture sans direction pour le CAC 40 parisien, contre un recul de 0,32% pour le FTSE à Londres, un Dax à Francfort incertain, et une baisse de 0,18% pour l'EuroStoxx 50. Les indicateurs d'activité PMI publiés jeudi ont montré que l'activité en zone euro continuait à se contracter en novembre, mais les chiffres ont été meilleurs qu'attendus par le consensus, faisant espérer que le recul de l'activité ne soit que passager. Les chiffres du PIB allemand, première économie de la zone euro, ont toutefois montré un recul un peu plus marqué que prévu de l'activité au troisième trimestre. L'indice du climat des affaires IFO, attendu à 09h00 GMT, pourrait permettre de confirmer ces attentes. Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), publié jeudi, a par ailleurs montré que l'inflation ralentissait en ligne avec les attentes des membres du conseil des gouverneurs de la banque centrale, ce qui éloigne le risque d'une nouvelle hausse de taux. "Les minutes mettent en évidence le positionnement plus prudent de la BCE sur l'économie et marquent le début d'une nouvelle phase de la politique monétaire: mettre fin aux hausses de taux pour les maintenir à un taux élevé plus longtemps", résument les stratégistes d'ING. Et "bien que la banque centrale ne veuille pas l'évoquer, le sujet des baisses de taux pourrait entrer dans le discours de la BCE plus rapidement que prévu". A WALL STREET La Bourse de New York était fermée jeudi à l'occasion de Thanksgiving. Vendredi, les échanges sur les Bourses américaines seront raccourcis et la séance clôturera à 18h00 GMT. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, s'approchant de son niveau le plus haut en trois décennies, l'arrêt du rebond du yen ayant soutenu les stocks des exportateurs. L'indice Nikkei a gagné 0,52% à 33.625,53 points et le Topix, plus large, a pris 0,57% à 2.391,72 points. Les exportateurs ont progressé : Mazda a gagné 2,92% et le fabricant de camions Isuzu 2,01%, tandis que Toyota prenait 2,73%. Les indices chinois ont reculé sous la pression d'une trajectoire économique incertaine, tandis que le mouvement de sortie des investisseurs étrangers s'accélère. Le SSE Composite de Shanghai a abandonné 0,68%, le CSI 300 0,66%, l'indice hongkongais Hang Seng 1,86%. TAUX Les rendements américains sont en légère hausse, les investisseurs ayant ont peu de données leur permettant d'apprécier l'état de l'activité aux Etats-Unis, et alors qu'une partie des opérateurs sont en congés à l'occasion de Thanksgiving. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 4,5 pb à 4,4606%, tandis que le taux à deux ans prend 2,8 pb à 4,9376%. Le rendement du dix ans allemand grignote 1,1 pb à 2,634%, tandis que celui du taux à deux ans se hisse de 1 pb à 3,058%. CHANGES La livre demeure proche d'un plus haut sur deux mois, après la publication d'indicateurs PMI faisant craindre que la Banque d'Angleterre ne baisse ses taux plus tard que prévu. Le dollar décline de 0,17% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro fait du surplace à 1,0903 dollar, et la livre sterling se maintient à 1,253 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,09% à 149,42 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien est immobile à 0,6557 dollar. PÉTROLE Le pétrole hésite avant la prochaine réunion de l'OPEP+, prévue le 30 novembre, alors que les volumes d'échanges demeurent limités à l'occasion de Thanksgiving. Le Brent est stable à 81,47 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 0,75% à 76,52 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron)