Les Bourses européennes attendues dispersées avant les PMI

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes à l'ouverture jeudi, avant de nouveaux indicateurs et après la publication de plusieurs séries de données faisant espérer que la Réserve fédérale en a terminé avec les hausses de taux. Les premières indications disponibles indiquent que le CAC 40 parisien progresserait de 0,11% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une avancée à l'ouverture de 0,21%, contre un Dax à Francfort et un EuroStoxx 50 sans direction marquée. Les indicateurs d’activité PMI sont attendus ce matin en zone euro, et pourraient confirmer le repli de l’activité dans le bloc. Les marchés profitent par ailleurs d’une salve d’indicateurs qui suggèrent que l’économie américaine est en ralentissement, mais qu’elle devrait éviter la récession. La confiance du consommateur, les nouvelles inscriptions au chômage et les biens durables se sont ainsi montrés légèrement meilleurs que prévu, faisant espérer qu’un "atterrissage en douceur" de l’économie américaine soit possible. La publication du compte rendu de la Réserve fédérale mardi n’a, par ailleurs, pas surpris les marchés. Les investisseurs continuent de parier sur une première baisse de taux en juin, certains opérateurs pariant même sur une baisse dès mars. Par ailleurs, les marchés sont attendus calmes jeudi, les Bourses japonaises et américaines étant closes pour la journée. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi alors que les investisseurs étaient optimistes sur l'hypothèse que la Réserve fédérale américaine (Fed) a terminé son cycle de resserrement monétaire destiné à contrôler l'inflation, tandis que l'économie américaine continue d'afficher sa résilience. Les marchés américains seront clos jeudi. L'indice Dow Jones a gagné 0,53%, ou 184,74 points, à 35.273,03 points. Le S&P-500, plus large, a pris 18,43 points, soit 0,41%, à 4.556,62 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 65,88 points (0,46%) à 14.265,86 points. EN ASIE Les marchés japonais sont clos jeudi. Les indices chinois ont terminé en hausse jeudi, alors que les investisseurs attendent davantage d’éléments sur d’éventuelles nouvelles mesures de soutien à l’économie. Le SSE Composite de Shanghai prend 0,52%, le CSI 300 0,39%, l'indice hongkongais Hang Seng 0,36%. TAUX Les marchés de taux sont clos jeudi. CHANGES Le dollar s’érode après deux séances de gains. Le dollar décline de 0,31% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,25% à 1,0914 dollar, et la livre sterling 0,17% à 1,2513 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,40% à 148,93 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,43% à 0,6569 dollar. PÉTROLE Le pétrole décline, les marchés continuant de digérer le report inattendu de la prochaine réunion de l’OPEP au 30 septembre. Le Brent recule de 1,21% à 80,97 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 1,04% à 76,3 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)