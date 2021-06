Les Bourses européennes à des plus hauts avec les espoirs de reprise

Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur des plus hauts lundi dans la matinée, la perspective d'un maintien prolongé des politiques accommodantes des banques centrales s'ajoutant aux espoirs de reprise économique pour alimenter l'appétit pour le risque.

À Paris, l'indice CAC 40 progresse de 0,34% à 6.623,04 points vers 08h45 GMT après avoir atteint un pic à 6.650,16 points, au plus haut depuis septembre 2000.

À Francfort, le Dax avance de 0,18% après avoir touché un plus haut historique à 15.802,67 points et à Londres, le FTSE prend 0,36%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro progresse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 s'adjuge 0,26% et le Stoxx 600 avance de 0,2%, après avoir atteint plus tôt en séance un plus haut historique, à 460,51 points.

En dépit de l'annonce d'une accélération de l'inflation aux Etats-Unis, les investisseurs ont pris le parti de croire que cette hausse des prix sera, comme le pense la Réserve fédérale, transitoire et donc pas de nature à modifier la politique monétaire accommodante de la banque centrale.

Ces craintes sur l'inflation mises de côté, les opérateurs de marché peuvent se concentrer sur les perspectives de rebond économique, très favorables aux marchés d'actions.

L'attention se tournera mercredi du côté de la Fed qui clôturera sa réunion de deux jours de politique monétaire mais les investisseurs n'attendent pas d'annonces majeures.

De son côté, la BCE a maintenu la semaine dernière sa politique monétaire très accommodante et sa présidente Christine Lagarde a dit lundi qu'il était trop tôt pour débattre du retrait du programme d'aide d'urgence de l'institution.

VALEURS

Le secteur pétrolier mène la hausse en Europe avec un gain de 1,51% pour son indice Stoxx.

A l'inverse, le compartiment automobile abandonne 0,79% avec un repli de 2,59% pour Ferrari sous le coup d'une dégradation de la recommandation de Goldman Sachs à "vendre" contre "achat" auparavant.

Lanterne rouge du Stoxx 600, Philips lâche 3,91% après avoir annoncé le rappel aux Etats-Unis de certains appareils respiratoires et ventilateurs en raison de la présence d'une partie en mousse qui pourrait se dégrader et devenir toxique.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a progressé de 0,74% dans la foulée de la clôture positive vendredi de Wall Street.

Les marchés de Chine continentale et de Hong Kong étaient fermés.

A WALL STREET

Les contrats à terme sur les grands indices américains signalent pour l'heure une ouverture légèrement positive après déjà une séance de hausse vendredi.

L'indice Dow Jones a grappillé 0,04%, à 34.479,6 points, le S&P-500 a pris 0,19%, à 4.247,44 points, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,35% à 14.069,42 points.

TAUX

Le rendement des emprunts d'Etat italiens à dix ans évolue sur un plus bas de près de huit semaines après les propos de Christine Lagarde sur le caractère prématuré du débat sur la fin du programme d'aide d'urgence de la BCE.

Le taux du Bund allemand à dix ans est stable à -0,269%, sur ses niveaux de la fin avril.

Le rendement des Treasuries à dix ans est aussi inchangé à 1,4636%, après avoir touché vendredi un creux depuis début mars, à 1,428%.

CHANGES

La livre sterling abandonne 0,25% face au dollar et à l'euro avant une intervention attendue dans la journée du Premier ministre Boris Johnson qui devrait annoncer le report de l'ultime étape du déconfinement, initialement prévue le 21 juin, du fait des craintes liées à la propagation rapide du variant Delta du coronavirus, recensé en premier lieu en Inde.

Le dollar est peu changé face à un panier de devises de référence, après avoir enregistré son plus fort gain hebdomadaire en plus d'un mois, les cambistes restant dans l'attente des annonces de politique monétaire de la Fed.

L'euro est stable aussi à 1,2114 dollar, non loin de son creux d'un mois touché vendredi à 1,2091.

PÉTROLE

Les cours du brut progressent encore pour atteindre de nouveaux plus hauts, toujours soutenus par les perspectives de reprise de la demande.

Le baril de Brent avance de 1,09% à 73,48 dollars, au plus haut depuis avril 2019.

Le baril de brut léger américain (WTI) progresse de 0,94% à 71,58 dollars, au plus haut depuis octobre 2018.

