Les bombardements se poursuivent à Belgorod

Les bombardements se poursuivent à Belgorod













Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Les bombardement se sont poursuivis dans la région frontalière russe de Belgorod dans la nuit de samedi à dimanche et des milliers de personnes ont été évacuées loin de la frontière, a déclaré le gouverneur local Viatcheslav Gladkov. "La nuit a été assez agitée", a dit Viatcheslav Gladkov sur l'application de messagerie Telegram, ajoutant que les districts de Chebekino et Volokonovsky avaient subi "beaucoup" de dégâts à la suite des derniers bombardements. Des incendies se sont déclarés à Chebekino après que les forces ukrainiennes ont bombardé un marché dans le centre, a affirmé le gouverneur régional, ajoutant que personne n'avait été blessé. Chebekino se trouve à environ 7 km de la frontière ukrainienne. Plus de 4.000 personnes ont été relogées dans des habitations temporaires dans la région, a indiqué Viatcheslav Gladkov. Les bombardements se sont multipliés sur les régions frontalières et l'armée russe a déclaré fin mai avoir repoussé l'une des plus graves attaques transfrontalières menées par un "groupe de sabotage" ukrainien qui aurait pénétré sur le territoire russe de Belgorod. L'Ukraine a réfuté l'implication de son armée dans ces attaques et affirme qu'elles sont menées par des combattants volontaires russes. Chebekino, une ville d'environ 40.000 habitants, et d'autres localités de Belgorod ont récemment été attaquées à plusieurs reprises. Les région vit désormais dans des "conditions de guerre réelle", a dit Viatcheslav Gladkov, cité par les médias russes. Moscou qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale", et non de guerre. Kyiv et ses alliés affirment qu'il s'agit d'une guerre d'agression non provoquée visant à s'emparer de territoires ukrainiens. (Reportage Bureau de Moscou et Lidia Kelly à Melbourne, rédigé par Lidia Kelly ; version française Kate Entringer)