Les bombardements continuent sur le nord de Gaza

par Nidal al-Mughrabi et Emily Rose LE CAIRE/JÉRUSALEM (Reuters) - Israël a bombardé Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, au cours de la nuit, et les combats se sont poursuivis tout au long de la matinée dimanche, selon les résidents et les médias palestiniens. Israël affirme être parvenu à un contrôle opérationnel presque total du nord de la bande de Gaza et se prépare à étendre son offensive terrestre à d'autres zones de l'enclave . Un porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a fait état dimanche de 166 Palestiniens tués au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le nombre total de morts à 20.424. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont été blessées, et de nombreux corps seraient toujours coincés sous les décombres. De son côté, l'armée israélienne a annoncé le décès de huit de ses soldats, portant à 154 le nombre de ses pertes au combat depuis le début de son incursion terrestre à Gaza, en réponse à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre. Par ailleurs, la Maison blanche a fait savoir que le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avaient discuté de la campagne israélienne. Joe Biden "a souligné le besoin critique de protéger la population civile, y compris ceux qui coordonnent l'opération d'aide humanitaire, et l'importance de permettre aux civils de s'éloigner en toute sécurité des zones où se déroulent les combats", a déclaré la Maison blanche dans un communiqué. "Les dirigeants ont discuté de l'importance d'assurer la libération de tous les otages restants.". Le principal allié d'Israël a rappelé son soutien à l'Etat hébreu tout en exprimant son inquiétude face au nombre de victimes et à la crise humanitaire à Gaza. Des responsables américains ont déclaré qu'ils s'attendaient à ce qu'Israël passe bientôt à une phase offensive de moindre intensité. Benjamin Netanyahu, qui s'est exprimé dimanche lors d'une réunion hebdomadaire, a rejeté les informations selon lesquelles les États-Unis auraient convaincu Israël de ne pas étendre sa campagne militaire. Le Wall Street Journal a en effet rapporté samedi que Joe Biden avait persuadé le Premier ministre israélien de ne pas attaquer le Hezbollah au Liban voisin. "Israël est un État souverain", a déclaré Benjamin Netanyahu. "Nos décisions dans la guerre sont basées sur nos considérations opérationnelles, et je ne m'étendrai pas sur ce sujet." Le Conseil de sécurité de l'Onu a évité la menace d'un veto américain vendredi, après plusieurs jours de débats, en supprimant d'un projet de résolution un appel à un cessez-le-feu. Les États-Unis et Israël estiment qu'un cessez-le-feu permettrait au Hamas, soutenu par l'Iran, de se regrouper et de se réarmer. MONDE IMPUISSANT Six Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés lors d'une frappe aérienne israélienne sur une maison du camp de réfugiés de Bureij, au centre de la bande de Gaza. L'armée israélienne avait ordonné aux habitants d'évacuer les lieux et de se diriger vers l'ouest, en direction de la ville de Deir el Balah, ont indiqué des médecins. Joudat Imad, 55 ans, père de six enfants, a dû quitter la zone du camp de réfugiés de Nusseirat où il se trouvait, dans le centre de la bande de Gaza, l'armée ayant fait savoir qu'il fallait évacuer. "J'ai eu de la chance de trouver une tente à Rafah", a-t-il déclaré à Reuters par téléphone. "De propriétaire de deux immeubles à réfugié dans une tente attendant de l'aide, voilà ce que cette guerre brutale a fait de nous. Le monde est malade et inhumain de ne pas voir la brutalité d'Israël et il est impuissant à arrêter cette guerre de destruction et de famine." À Rafah, à la frontière sud de Gaza avec l'Égypte, une frappe aérienne israélienne sur une maison a tué deux personnes, selon des médecins palestiniens. Le Croissant-Rouge palestinien a fait état d'une attaque contre l'une de ses principales bases à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Un enfant de 13 ans a été tué par un drone israélien alors qu'il se trouvait à l'intérieur de l'hôpital el Amal, a ajouté le Croissant-Rouge. L'armée israélienne a regretté la mort de civils, mais elle accuse le Hamas d'opérer dans des zones densément peuplées ou d'utiliser des civils comme boucliers humains, ce que le groupe rejette. BEAUCOUP DE PERTES Yiftah Ron-Tal, ancien commandant des forces terrestres israéliennes, a décrit le champ de bataille de Gaza comme étant "le plus compliqué et le plus fortifié" au monde, nécessitant infanterie, chars, artillerie et génie. "Je pense que ce qui se passe actuellement est le résultat d'une bataille difficile dans une zone dense et dans ce genre de bataille, il y a malheureusement beaucoup de pertes", a-t-il déclaré à la radio de l'armée. Le conflit s'est étendu, les rebelles houthies du Yémen, alliées à l'Iran, perturbant le commerce mondial par des attaques de missiles et de drones contre des navires en mer Rouge, en représailles à l'assaut d'Israël contre Gaza. Les États-Unis ont abattu samedi quatre drones lancés depuis des zones du Yémen contrôlées par les Houthis en direction d'un destroyer américain dans le sud de la mer Rouge, ce qui porte à 15 le nombre d'attaques de ce type contre des navires de commerce, a indiqué le Commandement central américain. Par ailleurs, un drone lancé depuis l'Iran a frappé un navire dans l'océan Indien samedi, a déclaré le ministère américain de la Défense. 