Les Bleus renversent la Belgique

par Adrien Verger (iDalgo)

Dans un match à rebondissements, l'équipe de France renverse la Belgique alors que les Bleus étaient menés 2-0 à la pause. Après un début de match maîtrisé, les Français ont progressivement pris l'eau face à une équipe belge conquérante qui s'est découverte à la demi-heure de jeu. A la 37e minute, Carrasco crucifiait Lloris après une offrande de Kevin De Bruyne. Lukaku en remettait une couche à 5 minutes de la mi-temps grâce à une action individuelle de qualité ponctuée d'une frappe précise et puissante dans un angle fermé. Après la pause, Deschamps préférait faire confiance à son onze de départ et ne changeait rien à sa feuille de match. Benzema, après un joli mouvement avec Mbappé, redonnait espoir aux siens d'une frappe du gauche en déséquilibre. 7 minutes plus tard, Mbappé envoyait le ballon dans la lucarne droite de Courtois sur penalty. Alors que Lukaku pensait offrir la victoire aux siens à la 87e, l'arbitre, après une vérification du Var, en décidait autrement et annulait le but pour hors-jeu. 3 minutes plus tard, Théo Hernandez permettait à la France de l'emporter grâce à un but dans le temps additionnel. Son premier en Bleus. Score final, 3-2, les Bleus rejoignent l'Espagne en finale de la Ligue des Nations.