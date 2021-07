Les Bleuets étrillent l'Écosse

par Martin Schmuda (iDalgo)

L'Équipe de France est toujours en lice pour la victoire finale dans le tournoi des six nations des moins de 20 ans. Dans le cadre de la quatrième journée, les Bleuets ont facilement dominé l'Écosse (45-21) à l'Arms Park de Cardiff. Les Tricolores ont fait la différence très tôt en première mi-temps (24-0, 17'), et l'exclusion d'Enzo Reybier après un plaquage dangereux (25') n'a pas inversé la tendance. Les trois essais écossais n'ont pas compensé leur défense bien trop perméable. Les Français ont terminé la rencontre avec six essais inscrits, de quoi valider le bonus offensif. Les Bleuets enchaînent une troisième victoire consécutive depuis leur défaite en ouverture contre les Anglais et affronteront l'Irlande le 13 juillet prochain.