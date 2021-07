Les Bleuets échouent d'un rien contre les USA en finale du mondial U19 de basket

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après s'être défaite du Mali en huitième, de la Lituanie en quart et de la Serbie en demie, l'équipe de France de basket des moins de 19 ans a buté sur les États-Unis en finale. Suite à un premier quart-temps équilibré, les Bleuets ont pris le dessus avant la pause sous l'impulsion d'un Victor Wembanyama qui a éclaboussé la partie de son talent (22 points et 8 rebonds au total). À la mi-temps, les Tricolores menaient 42-37. Au retour des vestiaires, les deux équipes ont fait jeu égal mais au cours des dix dernières minutes, Kenneth Lofton Jr. et Jaden Ivey (16 pts chacun) se sont réveillés et ont redonné un bel avantage aux Américains. Malgré un réveil tardif de la France, cela n'aura pas suffi et l'exploit n'a pas été complété. Score final 83-81 en faveur des USA qui réalisent le doublé après leur victoire lors de l'édition 2019. Les Français font quant à eux mieux que la troisième place d'il y a deux ans mais ne parviennent toujours pas à aller au bout.