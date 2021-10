Les Bleues soignent leur entrée

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

L’équipe de France de Handball féminine n’a pas loupé son entrée en lice dans ce championnat d’Europe avec une victoire 38-22 contre la République Tchèque.

Les Bleues ont fait l’écart rapidement en début de rencontre (14 - 9). Les championnes olympiques de Tokyo persistent et creusent encore plus l’écart pour mener à la mi-temps de 7 unités (19 - 12).

Les tricolores ne se relâchent pas repartent de plus belle après la pause et font encore plus le break avec un écart d’abord de +10 (25 - 15) puis de +17 (35 - 18). Les Françaises affichent un bilan cinglant dans le second acte avec un score de 19-10. Les Bleues réussissent leur rentrée dans la compétition. L'équipe de France affrontera l'Ukraine pour son deuxième match dans cet Euro.