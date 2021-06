Les Bleues s'imposent contre l'Allemagne en amical

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Ce jeudi soir, l'équipe de France féminine de football affrontait l'Allemagne en amical. Disputée au stade de la Meinau de Strasbourg, la rencontre a débouché sur une victoire des Bleues sur la plus petite des marges (1-0). C'est à la 30ème minute que Kenza Dali, attaquante de West Ham, a inscrit l'unique but du match sur un service de la Lyonnaise Amel Majri. Pas vraiment inquiétées, les joueuses de Corinne Diacre ont profité de la maladresse des Allemandes qui n'ont cadré qu'une frappe sur dix tentatives. Les Françaises non plus n'ont pas été efficaces avec une seule réalisation pour dix-sept tirs dont quatre cadrés mais assurent le service minimum pour leur dernier match de la saison. Elles retrouveront la Grèce en septembre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023.