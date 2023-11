Les banquiers centraux douchent l'enthousiasme des Bourses

Les banquiers centraux douchent l'enthousiasme des Bourses













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en léger rebond, tandis que les Bourses européennes reculent à mi-séance dans un contexte d'incertitudes sur le calendrier de la baisse des taux des grandes banques centrales, le président de la Réserve fédérale américaine ayant tempéré les attentes en la matière. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,28% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,19% pour le Nasdaq. Ce timide rebond survient après une baisse de 0,65% à près de 1% jeudi. À Paris, le CAC 40 recule de 0,97% à 7.044,63 points vers 13h15 GMT. À Francfort, le Dax reflue de 0,64% et à Londres, le FTSE cède 1,3%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 fléchit de 0,79% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,72%. Le Stoxx 600 est en repli de 0,97%, revenant d'un sommet de trois semaines touché jeudi. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC abandonne à ce stade 0,02% et le Stoxx 600 0,17%. S'exprimant dans le cadre d'une conférence organisée par le Fonds monétaire international (FMI), Jerome Powell a déclaré jeudi que les responsables de la (Fed) "n'étaient pas convaincus" que les taux d'intérêt soient assez élevés pour lutter contre l'inflation. Ces propos jugés resctrictifs par rapport aux attentes des marchés qui parient depuis la semaine dernière sur une baisse des taux de la Fed au deuxième trimestre 2024, ont fait grimper jeudi les rendements obligataires américains. Les traders tablent désormais avec une probabilité d'environ 60% sur une première baisse des taux de la Fed lors de la réunion de juin, contre une probabilité de 70% avant le discours de Jerome Powell. Les données économiques attendues la semaine prochaine seront à cet égard particulièrement surveillées, puisqu'ils permettront de confirmer ou non cet espoir. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Les groupes technologiques et de croissance comme Alphabet, Nvidia et Tesla, sensibles aux fluctuations sur les taux d'intérêt, reculent de 0,5% à 1,5% en avant-Bourse. VALEURS EN EUROPE A Paris, Valneva bondit de 7,67% après le feu vert aux Etats-Unis sur son vaccin contre le chikungunya. C'est la première fois au monde qu'un vaccin contre cette maladie est autorisé à être commercialisé. Côté publications, JCDecaux avance de 1,27% à la faveur d'une hausse de son chiffre d'affaires ajusté au troisième trimestre, tandis que Scor plonge de 4,74% après un résultat trimestriel inférieur aux attentes. Richemont chute de 6,4%, le groupe prévoyant un ralentissement de la croissance en raison des craintes sur la conjoncture. Dans son sillage, LVMH, Kering et Hermès cèdent de 2,24% à 4,48%, tandis que le compartiment européen du luxe abandonne 3,23%, s'acheminant vers sa plus forte baisse en un mois. Diageo dévisse de 15,0%, le fabricant du whisky Johnnie Walker anticipant une baisse de la croissance organique de son bénéfice d'exploitation au premier semestre de son exercice fiscal en cours. Le compartiment de l'alimentation et des boissons abandonne 3,42%. Allianz progresse de 1,69%, l'assureur allemand ayant publié des résultats trimestriels meilleurs que prévu et confirmé ses prévisions annuelles. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans monte de plus de cinq points de base, à 2,709% après des propos jugés restrictifs de plusieurs responsables de la Banque centrale européenne (BCE) comme Joachim Nagel et Luis de Guindos. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré pour sa part que si le niveau des taux était maintenu suffisamment longtemps cela contribuerait au retour de l'inflation à l'objectif de 2%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 3,4 points de base, à 4,5924%, après avoir pris 11 points la veille. CHANGES Le dollar, qui gagne à ce stade sur l'ensemble de la semaine 1,39% contre la monnaie japonaise, s'achemine vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis trois mois face au yen, reflet des divergences de politique monétaire entre la Fed et la Banque du Japon. Le billet vert a touché vendredi un pic de près d'un an, à 151,43 yens. Contre la devise européenne, la monnaie américaine recule cependant de 0,14% à 1,0681 dollar. La livre sterling recule de 0,06% à 1,2214 dollar après des données ayant montré que l'économie britannique a stagné au troisième trimestre. Dans les cryptomonnaies, le bitcoin se traitait vendredi à 36.499 dollars, après avoir culminé à 37.978 dollars la veille, son plus haut niveau depuis mai 2022, sur fond de spéculations sur l'approbation imminente de l'"ETF spot Bitcoin" de BlackRock. PÉTROLE Le marché pétrolier est orienté à la hausse vendredi mais se dirige sur l'ensemble de la semaine vers un troisième repli hebdomadaire consécutif en raison des inquiétudes sur la demande. Le Brent prend 1,04% à 80,84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,96% à 76,47 dollars. Les deux références du pétrole perdent à ce stade environ 5% sur la semaine écoulée. PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 10 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Indice de confiance du nov. 63,7 63,8 Michigan (1re estimation) (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)