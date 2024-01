Les banques tablent sur un léger rebond des demandes de prêts, selon la BCE

FRANCFORT (Reuters) - Les banques de la zone euro s'attendent à un léger rebond de la demande de prêts hypothécaires et de prêts aux entreprises en début d'année, pour la première fois en deux ans, alors que l'effondrement du crédit commence à se modérer, a montré mardi une enquête de la Banque centrale européenne (BCE). L'enquête trimestrielle de la BCE sur la production de crédit bancaire a montré que les établissements bancaires ont continué à resserrer l'accès au crédit au cours du dernier trimestre 2023, mais que le nombre de banques diminuant l'accès au crédit est le plus faible depuis deux ans. Alors que les banques prévoient de continuer à resserrer les conditions d'octroi de crédit ce trimestre, elles constatent également "une légère augmentation, en net" de la demande de prêts aux entreprises et de prêts hypothécaires pour la première fois depuis le début de 2022, a déclaré la BCE. En outre, alors que les conditions se sont encore durcies pour les crédits à la consommation, elles se sont assouplies pour les prêts immobiliers, selon l'enquête. Les conditions d'octroi des prêts aux entreprises ne se sont "presque pas resserrées (en net) dans les services", mais cela a été plus que compensé par "un resserrement net relativement important dans les secteurs de l'immobilier commercial, de la construction et de l'immobilier résidentiel". Les conditions de financement bancaire sur les marchés monétaires, les dépôts à long terme et les titres de créance se sont améliorées, les marchés commençant à anticiper des baisses de taux de la BCE. Toutefois, les conditions de financements par les comptes à vue et par la titrisation se sont légèrement resserrées. (Reportage Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)