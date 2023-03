Les banques plombées par Credit Suisse

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes baissent lundi, le sauvetage en urgence de la banque Credit Suisse par UBS plongeant les marchés en pleine incertitude. À Paris, le CAC 40 perd 0,2% à 6.911,53 points vers 09h10 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,9% et à Francfort, le Dax recule de 0,32%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 0,18%, le FTSEurofirst 300 de 0,63% et le Stoxx 600 de 0,44%. La crise traversée par le secteur bancaire s'accentue malgré l'accord d'achat de Credit Suisse par UBS pour trois milliards de francs suisses, dans le cadre d'un accord supervisé par les régulateurs helvétiques et suivi de près par les grands argentiers du monde. Mais l'aversion au risque règne en Europe et auparavant en Asie alors que l'attention s'est portée sur ce que subiraient certains détenteurs d'obligations Credit Suisse dans le cadre de l'opération. Les autorités suisses de régulation ont effet décidé que la valeur des titres "Additional Tier 1" (AT1) de Credit Suisse passerait de 17 milliards de dollars à zéro pour renforcer le capital du groupe, ce qui suscite des inquiétudes sur l'exposition des autres établissements financiers à ce type de dette. En Bourse, la sanction est très lourde pour Credit Suisse qui dévisse de 59,68% à 0,75 francs suisses. UBS cède quant à lui 10,61%. "Le Credit Suisse est notre Lehman en Europe, mais nous en sommes conscients et nous ne ferons pas la même erreur", a déclaré Robert Alster, directeur des investissements de Close Brothers Asset Management. L'indice Stoxx des banques perd 2,15%. A Paris, Credit agricole (-1,59%) Société générale (-3,89%) et BNP Paribas (-2,50%) reculent, de même que HSBC (-2,66%) à Londres ou encore Deutsche Bank (-4,48%). Le regain d'aversion profite à l'or, en hausse de 0,37% et aux emprunts d'Etat. Le rendement des Treasuries à dix ans est en recul de six points de base à 3,3356% et son équivalent allemand 13 points de base, à 1,99%. (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)