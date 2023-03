Les banques françaises plongent avec les déboires de Credit Suisse

PARIS, 15 mars (Reuters) - Les banques françaises connaissent une nouvelle séance agitée mercredi avec des plongeons de l'ordre de 10% sur fond d'inquiétudes relatives à la santé financière de Credit Suisse.

A la Bourse de Paris, Société générale décroche de 10,6% et BNP Paribas de 10,3% à 12h25, leur cours ayant été réservé de façon temporaire lorsque la baisse a atteint 8%. Il s'agit du plus fort repli en séance depuis le 24 février 2022 pour Société générale et depuis le 16 mars 2020 pour BNP Paribas. De son côté, Crédit agricole chute de 6,04%. Le principal actionnaire de Credit Suisse, la deuxième plus grande banque de Suisse, a déclaré mercredi ne pas pouvoir lui apporter une aide financière supplémentaire alors que le groupe tente de se relever après une série de scandales. Les valeurs bancaires ont déjà été chahutées ces derniers jours par la chute de la banque américaine SVB qui a déclenché un début de panique en dépit de l'intervention des autorités américaines. Contacté par Reuters, le ministère français des Finances n'a pas fait pas de commentaire sur la forte baisse mercredi des valeurs bancaires. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Laetitia Volga et Leigh Thomas, édité par Jean-Stéphane Brosse)