Les banques européennes rattrapées par les déboires de Silicon Valley Bank

Les banques européennes rattrapées par les déboires de Silicon Valley Bank













PARIS, 10 mars (Reuters) - Le secteur bancaire européen a ouvert en forte baisse vendredi en Bourse, dans le sillage de la chute la veille du compartiment à Wall Street, après les déboires de Silicon Valley Bank qui a annoncé une augmentation de capital surprise pour faire face à un risque de liquidités. La filiale de SVB Financial Group a plongé de 60% jeudi à Wall Street, faisant chuter l'indice S&P des banques de 6,6%. En Europe, l'indice Stoxx 600 des banques reculait de 4,39% dans les premiers échanges vendredi, accusant de loin la plus forte baisse sectorielle. A Paris, BNP Paribas reculait de 4,7%, Société générale perdait 5,6% et Crédit agricole lâchait 3,8%. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)