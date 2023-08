Les banques corrigent en bourse avec la taxe italienne et l'avertissement de Moody's

PARIS (Reuters) - Les valeurs bancaires européennes sont en forte baisse mardi, pénalisée par l'annonce d'une taxe exceptionnelle en Italie sur les bénéfices des banques et la dégradation par l'agence Moody's de la note de plusieurs banques américaines. L'indice Stoxx 600 des banques recule de 1,81%, plus forte baisse sectorielle en Europe. Le repli est particulièrement prononcé pour les banques italiennes, qui chutent entre 5% et 7% alors que Rome a annoncé une taxe exceptionnelle de 40% sur les bénéfices du secteur pour 2023. Finecobank perd 7,85%, BPER Banca chute de 7,7%, Intesa Sanpaolo recule de 7,1%, Banco BPM de 6,84% et Unicredit de 5,86%. Selon les analystes de Bank of America, la taxe exceptionnelle décidée par le gouvernement italien pourrait coûter aux banques entre 2% à 9% de leurs résultats. "Je pense que la taxe exceptionnelle que l'Italie a imposé sur ses banques a pris le marché par surprise, et il y a des craintes que d'autres gouvernements en Europe suivent le mouvement", a commenté un analyste. Le secteur bancaire européen souffre également de l'annonce par Moody's lundi soir de l'abaissement de la note de crédit de plusieurs banques américaines de petite et moyenne taille. L'agence de notation a prévenu qu'elle pourrait dégrader celle d'établissements de plus grande envergure. Dans le contexte de taux d'intérêt élevés et de ralentissement économique, Moody's s'inquiète en particulier de l'exposition du secteur à l'immobilier commercial. A Paris, Crédit Agricole SA perd 3,38%, BNP Paribas abandonne 2,36% et Société générale cède 1,6%. Ailleurs en Europe, Deutsche Bank recule de 2,6%et Banco Santander de 2,2%. (Rédigé par Blandine Hénault avec la contribution d'Olivier Sorgho, édité par Nicolas Delame)