Les banques centrales rétablissent la fréquence hebdomadaire de leurs opérations de swaps en dollar

FRANCFROT, 25 avril (Reuters) - Quatre des plus grandes banques centrales du monde ont annoncé mardi que leurs opérations de swaps en dollar avec la Réserve fédérale allaient revenir lundi prochain à un rythme hebdomadaire, grâce à la baisse de volatilité sur les marchés financiers. La banque centrale de la zone européenne, du Royaume-Uni, du Japon et de Suisse ont décidé, en accord avec la Fed américaine, de revenir à une fréquence hebdomadaire de leurs appels d'offres pour des opérations de swaps de devises à sept jours, "au vu de l'amélioration des conditions de financement en dollars des Etats-Unis et de la faible demande enregistrée", peut-on lire sur le site de la Banque nationale suisse. "Jusqu'ici quotidiens, (les appels d'offres) seront hebdomadaires", à partir du 1er mai. Face aux craintes sur la stabilité du système financier mondial qui ont suivi les déboires de Credit Suisse et de banques américaines, les instituts d'émissions avaient décidé le mois dernier dans une initiative concertée d'améliorer l'approvisionnement des marchés mondiaux en dollars américains en augmentant la fréquence des opérations de swaps de devises. Mais cette facilité a été à peine utilisée depuis l'annonce du 19 mars. (Balazs Koranyi, Leika Kihara et William Schomberg, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)