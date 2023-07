Les baisses de prix pourraient se poursuivre, selon Musk

(Reuters) - La conduite autonome, l'objectif insaisissable d'Elon Musk, pousse le PDG de Tesla à donner la priorité aux ventes de voitures plutôt qu'aux bénéfices, une stratégie qui pourrait aggraver la guerre des prix et l'inquiétude des investisseurs. L'action du constructeur automobile chutait de 3,5% dans les échanges avant-Bourse jeudi, après qu'Elon Musk a signalé que les réductions de prix pourraient se poursuivre, alors que ces baisses ont fait chuter les marges brutes de Tesla à leur niveau le plus bas depuis quatre ans. "Les variations à court terme de la marge brute et de la rentabilité sont sans importance par rapport au long terme. La conduite autonome rendra risible tous ces chiffres", a déclaré Elon Musk. Le PDG estime que la conduite autonome pourrait un jour représenter la majorité de la valeur de Tesla et lui donner une marge de manoeuvre qui fait défaut aux autres constructeurs automobiles, qui se concentrent sur la rentabilisation de leurs activités liées aux véhicules électriques. Mais l'accent mis sur la conduite autonome risque de peser sur la rentabilité immédiate, alors que cette technologie est dans la ligne de mire des régulateurs après un certain nombre d'accidents impliquant des véhicules Tesla. "La question des marges peut décevoir certains, qui espéraient une lente amélioration des marges cette année", explique Gene Munster, associé directeur de Deepwater Asset Management, un investisseur de Tesla. Au deuxième trimestre, la marge brute, hors crédits réglementaires, est tombée à 18,1%, contre 19% au premier trimestre, selon les calculs de Reuters, et 26% affichés il y a un an. Les analystes estiment que la faiblesse des marges pèsera probablement sur l'action, qui a plus que doublé cette année grâce à l'adoption croissante du système de recharge électrique de l'entreprise. Néanmoins, les analystes demeurent majoritairement positifs à l'égard de Tesla, plus de sept d'entre eux ayant revu leur recommandation à la hausse, tandis que quatre l'ont revue à la baisse. L'action se négocie à un ratio prix/bénéfice anticipé sur 12 mois de 72,65, contre 8,45 pour Ford. (Reportage Peter Henderson, Aditya Soni, Akash Sriram, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)