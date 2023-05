Les avocats de Nicolas Sarkozy se pourvoient en cassation dans l'affaire des "écoutes"

PARIS, 17 mai (Reuters) - Les avocats de Nicolas Sarkozy ont annoncé mercredi se pourvoir en cassation contre la condamnation en appel de l'ancien président à trois ans de prison dont un an ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des "écoutes". "Nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire s'il le faut", a déclaré l'avocate de Nicolas Sarkozy Jacqueline Laffont à la sortie du tribunal. La décision de la cour d'appel est "critiquable, contestable en droit, en fait", a-t-elle ajouté. "Nous ne lâcherons pas ce combat-là qui est un combat juste face à une décision inique et injuste." (Reportage Tassilo Hummel, rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)