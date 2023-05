Les autorités russes disent combattre des "saboteurs" ukrainiens à Belgorod

22 mai (Reuters) - Le gouverneur de la région russe de Belgorod a déclaré lundi qu'un groupe ukrainien de "sabotage" avait franchi la frontière et attaqué le village de Graïvoron, avant d'être repoussé par les forces russes. Le service de renseignement militaire ukrainien (GUR), cité par le média ukrainien Hromadske, a déclaré que deux groupes d'opposition russes armés, la légion "Liberté de la Russie" et le Corps des volontaires russes (RVK), tous deux composés de combattants russes hostiles au président Vladimir Poutine, avaient mené cette attaque. Une chaîne de la messagerie Telegram Baza, qui a des liens avec les services de sécurité russes, a publié des images aériennes montrant apparemment un véhicule blindé ukrainien avançant vers le poste-frontière de Graïvoron. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Vladimir Poutine était tenu informé et que les efforts nécessaires étaient déployés pour chasser les "saboteurs", a rapporté l'agence de presse russe RIA Novosti. Le gouverneur de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a déclaré sur Telegram que l'armée russe, les gardes-frontières et le FSB étaient impliqués dans l'opération. Il a précisé qu'aucun civil n'avait été blessé et qu'aucune évacuation n'était en cours. Baza a fait état de combats dans trois localités situées le long de la route principale reliant l'Ukraine à la Russie. La chaîne Telegram Open Belgorod a indiqué que l'électricité et l'eau avaient été coupées dans plusieurs villages. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante. La légion "Liberté de la Russie", dirigée par Ilia Ponomarev, a déclaré sur Twitter avoir "complètement libéré" le village frontalier de Kozinka, en disant que des unités avancées avaient atteint le centre de Graïvoron, situé plus à l'est. La légion a également publié une vidéo montrant cinq combattants lourdement armés. Andriy Youssov, le porte-parole du renseignement militaire ukrainien, cité par Hromadske, a déclaré que l'opération de Belgorod créerait une "zone de sécurité" pour protéger les Ukrainiens des attaques transfrontalières de la Russie. De son côté, le Kremlin a déclaré que cette opération visait à "détourner l'attention de la ville de Bakhmout", dans l'est de l'Ukraine, que les forces russes affirment avoir finalement capturée dans son intégralité après plus de neuf mois de violents combats. (Rédigé par Kevin Liffey, avec la contribution de Peter Graff et Agnieszka Pikulicka-Wilczewska ; version française Lina Golovnya, édité par Tangi Salaün)