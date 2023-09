Les autorités russes de Crimée vendent des propriétés ukrainiennes

Les autorités russes de Crimée vendent des propriétés ukrainiennes













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les autorités russes installées en Crimée ont déclaré samedi qu'elles prévoyaient de vendre une centaine de propriétés ukrainiennes, dont une appartenant au président ukrainien Volodimir Zelensky. Vladimir Konstantinov, président du parlement de Crimée, a déclaré que les propriétés nationalisées seraient vendues "bientôt" et que les autorités avaient organisé les huit premières ventes aux enchères de propriétés appartenant à des personnalités ukrainiennes du monde des affaires. Les contrats de vente s'élèvent à plus de 815 millions de roubles (7,9 millions d'euros), a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur l'application de messagerie Telegram. Les autorités russes installées en Crimée ont déclaré en février qu'elles avaient nationalisé environ 500 propriétés en Crimée, dont certaines appartenaient à de hauts responsables politiques et à des hommes d'affaires ukrainiens. La Crimée, reconnue internationalement comme faisant partie de l'Ukraine, est contrôlée par Moscou depuis 2014, lorsque la Russie a annexé la péninsule de la mer Noire, huit ans avant son invasion totale de l'Ukraine. (Reportage de Reuters ; rédigé par William Mallard, version française Benjamin Mallet)