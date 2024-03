Les autorités assouplissent les restrictions de circulation à Paris pendant les Jeux

Les autorités assouplissent les restrictions de circulation à Paris pendant les Jeux













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les autorités françaises ont décidé d'assouplir les restrictions de circulation envisagées pendant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 après plusieurs réunions avec les élus locaux, a annoncé vendredi le préfet de police de Paris. "Nous voulons perturber le moins possible la vie des Franciliennes et des Franciliens donc nous avons assoupli les restrictions", a déclaré Laurent Nunez lors d'une conférence de presse. "Toutes les demandes des élus locaux ont été acceptées à l'exception d'une, dans le 15e arrondissement de Paris." La préfecture de police de Paris avait annoncé en novembre que les sites de compétitions ne seraient accessibles qu'aux détenteurs de billets tandis qu'un périmètre de sécurité serait mis en place à proximité immédiate des événements. A lire aussi... Certaines zones rouges, celles interdites à la circulation motorisée de par leur proximité avec les sites olympiques, ont disparu. Une plate-forme numérique, dont "l'ouverture est espérée pour avril", permettra d'obtenir des justificatifs attestant le droit d'entrer dans les zones rouges. Les véhicules d'urgence en seront exemptés. Davantage d'exemptions ont été acceptées pour pénétrer à l'intérieur de ces zones rouges qui seront désormais également accessibles, entre autres, aux véhicules de soins, de transports de fonds ou aux camions de déménagement. Sauf rares exceptions, les bus ne seront pas autorisés dans les zones rouges, mises en place 2h30 avant les épreuves et levées une heure après. "Si je vois que les règles ne sont pas respectées, je ferme les vannes. Les autorités ont fait un énorme effort en acceptant des dérogations mais cela demandera un minimum de discipline collective", a averti Laurent Nunez. (Rédigé par Vincent Daheron, édité par Blandine Hénault)