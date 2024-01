Les attaques et le froid rendent Gaza "inhabitable", selon l'Onu

GENÈVE, 26 janvier (Reuters) - Les attaques incessantes contre les infrastructures tout comme le froid rendent Gaza "complètement inhabitable", a averti vendredi le Bureau des droits de l'homme des Nations unies. "Je crains que de nombreux autres civils ne meurent", a déclaré Ajith Sunghay, représentant du Haut-commissaire de l'Onu aux droits de l'homme dans les territoires palestiniens. "La poursuite des attaques contre des installations spécialement protégées, telles que les hôpitaux, tuera des civils et aura un impact supplémentaire et massif sur l'accès aux soins de santé, la sûreté et la sécurité en général des Palestiniens." Le Bureau est également préoccupé par l'impact de la pluie et du froid à Gaza, a indiqué le représentant. "C'était tout à fait prévisible à cette époque de l'année, et cela risque de rendre une situation déjà insalubre complètement inhabitable pour la population", a-t-il déclaré. L'offensive israélienne a tué plus de 26.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza, et des milliers d'autres pourraient être ensevelis sous les décombres. La plupart des 2,3 millions d'habitants ont été déplacés et sont confrontés à de graves pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. "La plupart d'entre eux n'ont ni vêtements chauds ni couvertures. Le nord de Gaza, où les bombardements des FDI (Forces de défense israéliennes) se poursuivent, est à peine accessible, même pour fournir une aide humanitaire de base." Il serait "désastreux" que les bombardements ou les combats de rue qui ont lieu actuellement à Khan Younès se déplacent plus au sud vers Rafah, à la frontière égyptienne, a affirmé Ajith Sunghay. Quelque 1,3 million de personnes sont actuellement massées dans cette ville frontalière pour tenter d'échapper à l'assaut israélien. (Reportage Gabrielle Tétrault-Farber ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)