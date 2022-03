Les athlètes ukrainiens lancent un appel à la paix aux Jeux paralympiques

ZHANGJIAKOU, Chine, 10 mars (Reuters) - Des athlètes et responsables ukrainiens ont lancé jeudi un appel à la paix aux Jeux paralympiques d'hiver de Pékin en demandant la fin de la guerre déclenchée par l'invasion de leur pays par la Russie.

La délégation ukrainienne a également déployé une bannière et observé une minute de silence.

Conduite par le président du comité paralympique national, Valeriy Souchkevich, l'ensemble de la délégation, composée de 20 membres, a brandi, le poing levé, un message demandant "paix pour tous".

"Cette minute est consacrée aux milliers de personnes, dont des enfants et des personnes handicapées, qui sont de retour en Ukraine", a déclaré Valeriy Souchkevich.

"Si l'humanité est civilisée, alors cette guerre doit être arrêtée. Les gens, les femmes et les enfants méritent de vivre, pas de mourir", a-t-il dit.

L'entraîneur principal, Andry Nesterenko, a souligné que de nombreuses villes ukrainienne avaient été détruites depuis le début de l'invasion, en ajoutant que sept membres de l'équipe appartenaient à Kharkiv, ville assiégée par les forces russes.

"Les Russes ont bombardé de nombreux hôpitaux et écoles ... Nous avons besoin de votre soutien aujourd'hui, pas plus tard. Les gens qui attaquent des zones civiles ne peuvent pas être humains ... Nous demandons gentiment un ciel sûr au-dessus de l'Ukraine. "

Moscou décrit son action en Ukraine comme un "opération militaire spéciale" et nie avoir tiré sur des civils.

Les athlètes ukrainiens, qui ont failli ne pas se rendre à Pékin en raison du conflit, ont obtenu de bons résultats aux Jeux paralympiques. Le pays a remporté six médailles d'or et occupe la troisième place du classement, derrière la Chine et le Canada.

Les athlètes russes et biélorusses ont été exclus des Jeux. (Version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)