Les athlètes russes et biélorusses admis aux JO de Paris 2024 sous bannière neutre, annonce le CIO

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Les athlètes russes et biélorusses pourront participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 sous bannière neutre, a annoncé vendredi le Comité international olympique. Les athlètes russes et biélorusses ont été exclus des compétitions internationales après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, avant d'être progressivement réintégrés en tant qu'athlètes neutres dans la plupart des sports. "La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a décidé que les athlètes individuels neutres (AIN) qui se sont qualifiés sur l'aire de compétition par le biais des systèmes de qualification existants des fédérations internationales seraient déclarés admissibles aux Jeux olympiques de Paris 2024", déclare le CIO dans un communiqué. "Les athlètes individuels neutres sont des athlètes possédant un passeport russe ou (biélorusse)", ajoute-t-il. (Reportage Karolos Grohmann, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)