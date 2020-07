Les assureurs priés de scinder les fonctions de président et DG

PARIS (Reuters) - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), le régulateur des banques et des assurances en France, a recommandé mercredi aux assureurs de scinder les fonctions de président et de directeur général.

Dans un communiqué, l'autorité dit s'attendre à ce que cette scission "soit la norme dans les sociétés cotées en bourse et dans les groupes de grande taille".

"La séparation doit alors être mise en oeuvre au niveau de la tête du groupe, quelle que soit sa forme juridique", ajoute l'ACPR.

(Maya Nikolaeva, avec Gwénaëlle Barzic, édité par Bertrand Boucey)