Les armes occidentales en Ukraine sont des cibles légitimes, dit Moscou

26 avril (Reuters) - Les livraisons occidentales d'armes à l'Ukraine signifient que l'Otan est "en substance engagée dans une guerre avec la Russie", a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ajoutant que Moscou considérait ces armes comme des cibles légitimes.

S'exprimant dans un entretien à la télévision publique diffusé lundi sur le site internet du ministère russe des Affaires étrangères, il a estimé que "ces armes seront une cible légitime pour l'armée russe oeuvrant dans le cadre de l'opération spéciale", en référence à l'offensive en Ukraine, que les Occidentaux et Kyiv qualifient d'invasion.

"Des entrepôts de stockage dans l'ouest de l'Ukraine ont été visés plus d'une fois (par l'armée russe). Comment peut-il en être autrement ?", a ajouté Sergueï Lavrov.

"L'Otan, en substance, est engagée dans une guerre avec la Russie via un intermédiaire et elle arme cet intermédiaire. Cela signifie la guerre". (Reportage Lidia Kelly à Melbourne et Ronald Popeski à Winnipeg; version française Jean Terzian)