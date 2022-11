Les arguments pour une forte hausse des taux de la BCE diminuent, selon Philip Lane

FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne relèvera à nouveau ses taux directeurs en décembre mais les arguments en faveur d'une hausse de 75 points de base ont diminué, a déclaré Philip Lane, économiste en chef de la BCE.

La base permettant d'envisager "une très forte hausse, comme 75 points de base, n'est plus là", a déclaré Philip Lane dans une interview réalisée par Market News. "Plus vous en avez déjà fait de façon cumulative, les avantages et les inconvénients de toute augmentation changent".

Il a ajouté que la décision de décembre tiendra compte des mesures déjà prises et des retards dans le processus de transmission de la politique monétaire de la BCE.

(Balazs Koranyi, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)