Les anticipations d'inflation se redressent en zone euro, selon la BCE

FRANCFORT (Reuters) - Les consommateurs de la zone euro ont revu à la hausse leurs anticipations d'inflation pour les 12 prochains mois, à 4%, selon une enquête de la Banque centrale européenne (BCE) publiée mercredi. Les prévisions d'inflation des ménages sont par nature imprécises, mais peuvent influencer les exigences salariales, les dépenses et l'épargne, trois composantes essentielles de la dynamique des prix. L'enquête de la BCE sur les anticipations des consommateurs, réalisée en septembre et publiée mercredi, donne une anticipation d'inflation médiane de 4,0% pour les 12 prochains mois, son plus haut depuis le printemps, contre 3,5% en août. La BCE utilise également cette enquête pour évaluer la confiance des ménages dans la capacité de la banque centrale à ramener l'inflation à son objectif de 2% à moyen terme. L'anticipation médiane de l'inflation à trois ans atteint 2,5%, inchangée par rapport à l'enquête précédente, mais supérieure à l'objectif de la BCE. En septembre, la BCE avait revu à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2024, principalement en raison de l'augmentation des prix de l'énergie, et s'attend désormais à ce que les prix grimpent de 5,6% cette année, de 3,2% en 2024 et de 2,1% en 2025. (Rédaction Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)