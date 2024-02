Les anticipations d'inflation des ménages ont décliné en décembre (BCE)

FRANCFORT (Reuters) - Les consommateurs de la zone euro ont revu à la baisse leurs anticipations d'inflation sur un an, selon un sondage de la Banque centrale européenne (BCE) publié mardi, indiquant que la politique monétaire restrictive de la banque centrale se transmet à l'économie. L'enquête sur les anticipations des consommateurs (CES) permet de jauger de la confiance des ménages dans la capacité de la BCE à ramener l'inflation à sa cible. Le dernier sondage, réalisé en décembre sur un panel élargi de 11 pays, montre que l'anticipation médiane d'inflation à 12 mois atteint 3,2%, contre 3,5% un mois plus tôt. En revanche, les anticipations d'inflation à trois ans sont restées légèrement supérieures à l'objectif de la BCE, passant de 2,4% à 2,5%. Les résultats des précédentes enquêtes ont été retraités pour inclure les réponses de l'Irlande, de la Grèce, de l'Autriche, du Portugal et de la Finlande, qui font désormais partie des pays couverts par l'enquête. L'enquête couvrait jusqu'ici la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas. En portant le nombre de pays interrogés à onze, l'enquête couvre désormais l'équivalent de 96% du PIB de la zone euro et 94% de sa population. Le CES est un élément important dans les délibérations de la BCE, car les anticipations des ménages peuvent affecter les demandes salariales et les comportements d'épargne et de consommation. (Rédigé par Francesco Canepa, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)