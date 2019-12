Les animaux domestiques gagnés par le véganisme

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Fondation Thomson Reuters) - Un tiers des propriétaires américains d'animaux domestiques envisagent de les mettre au régime végétalien (ou végan), notamment pour des raisons écologiques, selon une étude de l'université de Guelph au Canada.

De grandes marques comme Mars Petcare et des entreprises de moindre importance fabriquent déjà des aliments pour chiens et chats à base de protéines végétales, pour répondre aux préoccupations de leurs maîtres.

Les Nations unies recommandent la réduction de la consommation de viande dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique et de l'amélioration de la sécurité alimentaire.

D'après le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), "des habitudes alimentaires plus durables pourraient contribuer à libérer des millions de kilomètres carrés de terres et, par an, à une diminution de jusqu'à huit gigatonnes d'équivalents de CO2 d'ici à 2050".

Chats et chiens représentent 30% des conséquences écologiques de la consommation de viande aux Etats-Unis, selon une étude de l'Université de Californie effectuée en 2017. S'ils avaient leur propre pays, ils se classeraient au cinquième rang mondial de la consommation de viande.

Le régime végétalien n'est toutefois pas recommandé par les vétérinaires et les nutritionnistes pour animaux.

Si le changement climatique vous inquiète, "prenez plutôt un lapin ou un cobaye", ironise Daniella Santos, présidente de la British Veterinary Association.

Les chats, qui sont de purs carnivores, ont un besoin impératif de viande. Les chiens, eux, sont omnivores et peuvent s'en passer plus facilement, mais les experts le déconseillent, ce qui n'empêche pas de nombreux propriétaires de franchir le pas, tout comme les investisseurs.

Peter Thiel, fondateur de PayPal, a ainsi injecté l'an dernier 450.000 dollars dans Wild Earth, une start-up qui produit des aliments végétaliens pour animaux de compagnie.

Mars Petcare, l'un des plus grands fabricants mondiaux d'aliments pour animaux, a également investi dans l'entreprise dont le siège se trouve à Berkeley, en Californie.

Ses aliments contiennent un champignon japonais appelé koji, qui, selon elle, possède les dix acides aminés essentiels dont les chiens ont besoin.

La marque britannique Yora fabrique quant à elle des granulés à base d'insectes dont l'élevage aurait moins de conséquence écologiques.

(Matthew Lavietes; Rédaction de Paris)