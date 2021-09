Les Américains toujours en tête après 2 jours

par Léo De Garrigues (iDalgo)

La mission est de plus en plus difficile pour l'Europe. Déjà en difficulté à l'issue de la première journée de la Ryder Cup, les hommes de Padraig Harrington sont menés 11 à 5 après 2 jours. Jon Rahm et Sergio Garcia ont remporté leurs deux matchs et Shane Lowry et Tyrrell Hatton se sont imposés en fourballs. Côté américain, les 5 points du jours ont été apportés par les paires Johnson/Morikawa (2 points), Thomas/Spieth, Schauffele/Cantlay et Scheffler/DeChambeau. La troisième et dernière journée de la Ryder Cup débute à 18h04 avec les 16 simples.