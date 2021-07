Les Américains complètement vaccinés n'ont pas besoin d'un rappel supplémentaire, selon la FDA et les CDC

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les Américains ayant été complètement vaccinés n'ont, pour l'instant, pas besoin d'un rappel supplémentaire, ont annoncé jeudi la Food and Drug Administration (FDA) et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) aux Etats-Unis dans un communiqué commun.

"Nous sommes prêts à autoriser les rappels supplémentaires si la science démontre leur utilité", était-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, Pfizer avait demandé à la FDA d'autoriser l'utilisation d'un rappel supplémentaire de son vaccin contre le COVID-19 le mois prochain.

