Les agriculteurs tchèques manifestent à leur tour à Prague

PRAGUE, 19 février (Reuters) - Des centaines d'agriculteurs tchèques ont conduit leurs tracteurs dans le centre de Prague lundi, perturbant la circulation devant le ministère de l'Agriculture et se joignant aux manifestations contre les coûts élevés de l'énergie, les contraintes administratives et le "pacte vert" de l'Union européenne. "Nous sommes venus aujourd'hui principalement à cause de la bureaucratie qui entoure l'agriculture. La paperasse est à la limite du supportable", a déclaré Lukas Melichovsky, agriculteur de 28 ans, alors qu'il se trouvait dans la file d'attente des tracteurs. Les agriculteurs tchèques prévoient de se joindre à des manifestations prévues cette semaine, même si les principales associations agricoles ont pris leurs distances vis-à-vis de l'action menée lundi, au cours de laquelle les tracteurs ont bloqué une voie d'un grand axe routier de Prague, ralentissant la circulation. Le Premier ministre Petr Fiala a déclaré sur le réseau social X que les organisateurs de la manifestation de lundi n'avaient "pas grand-chose à voir avec la lutte pour de meilleures conditions pour les agriculteurs", ajoutant que certains d'entre eux étaient pro-russes ou avaient d'autres objectifs politiques. Dans de nombreux pays d'Europe, les agriculteurs ont manifesté contre des normes communautaires jugées trop contraignantes, en matière d'environnement notamment, la flambée des coûts et la concurrence jugée déloyale de pays extérieurs à l'UE. (Reportage Eva Korinkova, Jason Hovet et Jan Lopatka; Version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)