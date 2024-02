Les agriculteurs polonais entament une grève générale

Les agriculteurs polonais entament une grève générale













Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Les agriculteurs polonais ont entamé vendredi une grève générale d'un mois, bloquant des routes et des postes-frontières avec l'Ukraine, pour protester contre les règlementations de l'Union européenne et l'inaction, selon eux, du gouvernement polonais face à leurs difficultés. En France, Belgique, au Portugal, en Grèce, Espagne et en Allemagne, les agriculteurs ont manifesté contre des normes communautaires jugées trop contraignantes, en matière d'environnement notamment, la flambée des coûts et la concurrence jugée déloyale de pays extérieurs à l'UE. Les agriculteurs polonais dénoncent particulièrement l'impact des importations de denrées alimentaires bon marché venant de l'Ukraine voisine, et ce qu'ils appellent la "passivité" de leur gouvernement. Le commissaire européen à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski, a essuyé des critiques de toutes parts. "Il y a un homme en Europe qui a rassemblé tous les agriculteurs européens et polonais contre la réforme qu'il a proposée. Il s'agit de Janusz Wojciechowski. Démissionnez !", a déclaré le vice-premier ministre Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Janusz Wojciechowski a également été critiqué par le chef de l'ancien parti au pouvoir, Droit et Justice (PiS), qui l'avait proposé pour ce poste. L'ancien Premier ministre a déclaré qu'il appellerait le commissaire pour lui demander de démissionner. Une centaine d'agriculteurs et une cinquantaine de voitures ont bloqué les abords du poste-frontière de Medyka, empêchant toute circulation, a déclaré Andriy Demchenko, le porte-parole des services frontaliers ukrainiens, à la télévision. Le service ukrainien des gardes-frontières a également indiqué que la circulation avait été affectée à deux autres points de passage. Les médias polonais ont indiqué qu'il y avait plus de 250 blocages à travers le pays. Des convois de tracteurs bloquent des axes routiers, avec des banderoles sur lesquelles on peut lire notamment : "Sans nous, vous serez affamés, nus et sobres", selon des images de télévision. "Aujourd'hui, toute l'Europe est en feu. Le 'Green Deal' est arrivé, ce qui a détruit notre conception de l'agriculture", a déclaré l'un des manifestants, Wieslaw Gryn, à la chaîne privée TVN24, au poste-frontière de Hrubieszow. "Nous ne sommes pas opposés aux solutions écologiques, mais elles doivent être négociées avec les agriculteurs", a-t-il ajouté. Le ministre polonais de l'Agriculture a déclaré qu'il comprenait les difficultés rencontrées par les agriculteurs, et qu'il espérait que les manifestations pourraient être organisées de manière à être "le moins contraignantes possible pour les citoyens". "Les agriculteurs ont des préoccupations, des attentes et des demandes légitimes pour limiter l'afflux excessif de marchandises en provenance d'Ukraine et d'autres marchés non européens vers l'UE, en particulier vers la Pologne", a déclaré Czeslaw Siekierski à la radio d'Etat. Le syndicat Solidarnosc, qui a lancé le mot d'ordre de grève vendredi dernier, a déclaré qu'en plus du blocage des postes-frontières ukrainiens, il prévoyait des barrages routiers dans toute la Pologne jusqu'au 10 mars. (Reportage Anna Wlodarczak-Semczuk et Pawel Florkiewicz, avec la contribution de Pavel Polityuk; version française Stéphanie Hamel, édité par Sophie Louet et Kate Entringer)