Les agriculteurs polonais appellent à la grève générale à partir du 9 février

Crédit photo © Reuters

VARSOVIE (Reuters) - Le syndicat Solidarité des agriculteurs polonais se joint au mouvement de contestation européen en appelant à la grève générale à partir du 9 février et prévoit de bloquer les postes-frontières entre la Pologne et l'Ukraine. Les agriculteurs en France, Belgique, au Portugal, en Grèce ou encore en Allemagne dénoncent l'impact sur l'agriculture des mesures prises par l'Union européenne pour lutter contre le changement climatique, ainsi que l'ouverture aux importations ukrainiennes bon marché destinées à soutenir l'effort de guerre contre la Russie. "Notre patience est à bout. La position de Bruxelles (...)est inacceptable pour l'ensemble de notre communauté agricole", explique le syndicat dans un communiqué daté de jeudi. "De plus, la passivité des autorités polonaises et les déclarations de coopération avec la Commission européenne (...) concernant l'importation de produits agricoles et alimentaires en provenance d'Ukraine ne nous laissent pas d'autre choix que de décréter une grève générale." Solidarité a déclaré qu'outre le blocage des points de passage avec l'Ukraine, elle prévoyait des blocages ponctuels de routes dans tout le pays entre le 9 février et le 10 mars. Le ministère polonais de l'Agriculture n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. (Reportage Anna Wlodarczak-Semczuk, version française Dagmarah Mackos, édité par Sophie Louet)