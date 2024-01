Les agriculteurs maintiennent la pression

Les agriculteurs maintiennent la pression













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Après plusieurs jours de mobilisation, les agriculteurs continuent de mettre la pression sur le gouvernement avec des blocages lundi autour de Paris ainsi que de plusieurs grandes villes, comme Lyon. "On va bloquer tous les grands axes autoroutiers qui quittent Paris, à 30 km de Paris (...) Notre objectif, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour faire que rapidement on trouve des solutions de sortie de crise", a déclaré lundi sur RTL Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Le premier syndicat d'agriculteurs en France avait déjà appelé vendredi à poursuivre la mobilisation après les annonces jugées insuffisantes du Premier ministre Gabriel Attal, qui mêlent des mesures de simplification administrative, une accélération du versement des aides d'urgence et l'annulation de la hausse de la taxe sur le gazole non routier (GNR). "Ce qui a été annoncé vendredi ne nous satisfait pas. Donc on fait monter la pression parce qu'on a compris que finalement, quand c'était loin de Paris, il n'y avait pas de réception du message", a expliqué Arnaud Rousseau. Les antennes de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs dans la région parisienne et le nord de la France ont appelé à un "siège" de Paris à partir de lundi 14h00 (13h00 GMT) "pour une durée indéterminée". Des manifestations étaient en cours lundi à la mi-journée sur plusieurs autoroutes menant à Paris, selon le site Sytadin, qui évoque des "opérations escargot" alors que la circulation est aussi perturbée par un mouvement de protestation des chauffeurs de taxi. Le marché international de Rungis, essentiel pour l'approvisionnement de la capitale en produits agricoles, était entouré lundi d'un important dispositif des forces de l'ordre. Le gouvernement a prévu de déployer au total 15.000 policiers et gendarmes, afin notamment d'empêcher l'entrée de tracteurs dans Paris et les grandes villes de province. La FRSEA (Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles) Auvergne Rhône-Alpes a appelé à bloquer Lyon "dès ce matin, cet après-midi et demain", a indiqué son président Michel Joux sur BFM Lyon. Sur X, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a fait savoir que les agriculteurs bloquaient les autoroutes A450 et A7 qui desservent la capitale des Gaules. MESURES "DANS LES 48 HEURES" "On continue à travailler avec [les représentants des agriculteurs] pour proposer un certain nombre de mesures qui viendront attester de la volonté du gouvernement de sortir de la crise", a réagi lundi le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau sur France 2. "Dans les 48 heures, on aura un certain nombre de choses que l'on pourra poser sur la table et qui permettront, je crois, de compléter et de montrer la globalité des mesures que l'on est en train de proposer au monde agricole", a ajouté le ministre qui s'est rendu dans la matinée dans le Val-de-Marne. Dimanche, le Premier ministre Gabriel Attal a promis d'autres mesures en faveur des agriculteurs, affirmant que celles annoncées vendredi n'étaient "que le début". Outre la précarisation de leur métier et le manque de considération, les agriculteurs dénoncent l'inflation de normes environnementales communautaires et une concurrence déloyale extraeuropéenne. "Il y a des sujets très globaux, celui du prix, du libre-échange, on parle beaucoup de Mercosur, je ne voudrais pas oublier l'Ukraine qui est un vrai sujet agricole", a expliqué Arnaud Rousseau, qui a précisé qu'il discuterait avec Gabriel Attal dans la journée. LA GROGNE À L'ORDRE DU JOUR DU SOMMET EUROPÉEN Dans le cadre du soutien à Kyiv, l'Union européenne (UE) a levé temporairement les droits de douane sur les importations en provenance d'Ukraine, ce qui a conduit à une hausse des livraisons en Europe de sucre, d'oeufs et de poulets ukrainiens. Autre grief des agriculteurs vis-à-vis de Bruxelles, l'obligation de mettre environ 4% de leurs terres agricoles en jachère afin de bénéficier des aides européennes. La grogne du monde paysan - observée également dans plusieurs pays d'Europe - devrait s'immiscer dans les discussions jeudi lors d'un sommet européen extraordinaire, qui était prévu initialement pour discuter du budget de l'UE et de l'Ukraine. "Le Président de la République a souhaité mettre ce point à l'ordre du jour", a déclaré lundi Marc Fesneau. Le chef de l'Etat "appuiera de toutes ses forces" sur la levée de l'obligation de jachère demandée par la France, a-t-il ajouté. Sur la concurrence des produits ukrainiens dénoncée par les agriculteurs, le ministre a reconnu "des effets pervers". "La déstabilisation des marchés est telle que nous allons prendre des mesures. Donc nous travaillons à faire en sorte à ce qu'il y ait une limite à ces importations", a dit Marc Fesneau. Un responsable de l'UE a indiqué à Reuters que la Commission européenne examinait en ce moment "différentes options susceptibles de répondre à certaines des préoccupations exprimées par les agriculteurs", sans préciser lesquelles. (Rédigé par Blandine Hénault avec la contribution de Kate Abnett à Bruxelles, édité par Zhifan Liu et Kate Entringer)