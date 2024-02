Les agriculteurs grecs jouent leur va-tout à Athènes

ATHENES, 20 février (Reuters) - Des agriculteurs venus de toute la Grèce manifestaient mardi au volant de leurs tracteurs à Athènes, point d'orgue de semaines de protestation contre la flambée des coûts, la précarisation du métier et la concurrence étrangère. Les manifestants ont garé une dizaine de tracteurs devant le Parlement. Ils ont été salués par des vivats des passants dans les rues de la capitale, qu'ils ont traversées avec force klaxons. D'autres tracteurs convergeaient vers Athènes en vue d'une démonstration de force. "L'élevage est mort ce jour", pouvait-on lire notamment sur une banderole déployée à l'avant d'un tracteur, au-dessus d'un cercueil. "Pas d'agriculteurs, pas de nourriture, pas d'avenir", proclamait une autre banderole. Les syndicats d'agriculteurs négocient depuis des semaines avec le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis mais les mesures annoncées jusqu'ici n'ont pas satisfait leurs attentes. A lire aussi... "Nous sommes à Athènes pour nous battre pour un avenir meilleur. Tout est très cher maintenant : le carburant, les engrais...", témoigne Konstantinos Katselis. Le gouvernement a d'ores et déjà annoncé la prolongation d'un an de l'abattement fiscal sur le gazole non routier, soit une enveloppe de 82 millions d'euros. Les agriculteurs exigent une suppression pure et simple des taxes et une indemnisation pour les inondations de septembre 2023, qui ont gravement affecté leur activité, au même titre que les incendies passés. "Nous n'avons plus rien à donner", a déclaré lundi soir le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à la télévision. "Je pense que les agriculteurs savent très bien que le gouvernement a probablement dépassé leurs attentes, particulièrement sur les coûts énergétiques", a-t-il ajouté. (Reportage Angelos Tsatsis, Giorgos Moutafis, Alkis Konstantinidis, Renee Maltezou, rédigé par Karolina Tagaris, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)