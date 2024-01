Les agriculteurs belges veulent bloquer le port de Zeebruges

BRUXELLES (Reuters) - Les agriculteurs belges veulent bloquer à partir de mardi les routes d'accès au port de Zeebruges, le deuxième de Belgique, a rapporté le quotidien financier De Tijd. Les manifestants prévoient d'interdire l'accès au port de la mer du Nord pendant au moins 36 heures à partir de 14h00, a indiqué le journal, citant les organisateurs et la police. Le blocage des routes pourrait durer jusqu'à mercredi soir, a précisé De Tijd. "Les services de police ont reçu des informations sur une action dans le port de Zeebruges", a déclaré un porte-parole de l'autorité portuaire. Il a ajouté que la nature de l'action n'était pas claire. Des agriculteurs ont également perturbé la circulation près de la frontière néerlandaise sur l'autoroute E19 mardi matin, avec un convoi de tracteurs se dirigeant vers la ville portuaire d'Anvers, a rapporté la chaîne publique RTBF. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, doit rencontrer les associations d'agriculteurs mardi. Le mouvement de protestation belge a été stimulé par une indignation similaire en France, où des agriculteurs en colère ont dressé des dizaines de barrages routiers et perturbent la circulation autour de Paris. Lundi, des agriculteurs belges ont bloqué des autoroutes dans le sud du pays et ont garé des tracteurs près du Parlement européen à Bruxelles. Ces dernières semaines, des agriculteurs d'autres pays européens, notamment en Allemagne, Pologne ou encore Roumanie, protestent contre ce qu'ils qualifient de bureaucratie excessive, les coûts élevés du carburant et la concurrence déloyale résultant des politiques commerciales de l'Union européenne. (Reportage Tassilo Hummel et Geert De Clercq ; version française Gaëlle Sheehan; édité par Kate Entringer)