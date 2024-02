Les agriculteurs belges quittent le port de Zeebruges

Les agriculteurs belges quittent le port de Zeebruges













Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Les agriculteurs belges ont mis fin au blocage du port de Zeebruges et quittaient progressivement les lieux avec leurs tracteurs, a déclaré vendredi un porte-parole de l'autorité portuaire belge. Le port va désormais s'efforcer de rapatrier tous les camions qui étaient bloqués autour de la zone et sur une aire de stationnement temporaire à l'aéroport d'Ostende. Les organisations agricoles n'ont pas répondu une demande de commentaire dans l'immédiat. Le port de Zeebruges, le deuxième de Belgique, était bloqué depuis mercredi. (Reportage Geert De Clercq ; version française Kate Entringer)