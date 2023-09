Les affrontements avec les rebelles dans le nord du Mali ont fait des dizaines de morts, dit l'armée

par Tiemoko Diallo BAMAKO, 13 septembre (Reuters) - Les affrontements qui ont eu lieu mardi entre l'armée malienne et les rebelles touaregs du nord du pays ont fait des dizaines de morts, a indiqué l'état-major malien. La Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), qui réunit les principaux groupes rebelles touaregs du nord du pays, a annoncé mardi avoir brièvement pris le contrôle d'un camp militaire à Bourem, à 90 kilomètres au nord de Gao. L'état-major des Forces armées maliennes a déclaré que dix de ses soldats avaient été tués mardi alors qu'ils repoussaient une attaque près de Bourem, ajoutant que 46 combattants ennemis avaient été tués durant l'opération. Mohamed Elmaouloud Ramadane, porte-parole de la CMA, avait indiqué plus tôt que les affrontements avaient fait des victimes, sans toutefois fournir de bilan. L'état-major des Forces armées maliennes n'a mentionné ni le camp militaire ni la CMA, mais a dit dans un communiqué que la situation près de Bourem était sous contrôle et que les rebelles s'étaient retirés vers le nord. (Avec la contribution de Fadimata Kontao, rédigé par Nellie Peyton et Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)