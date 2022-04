Les actions voient rouge avec les craintes sur la croissance

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent nettement en début de séance lundi, les craintes d'un ralentissement économique avec les restrictions liées au COVID-19 en Chine et une hausse rapide des taux d'intérêt aux Etats-Unis pénalisant l'ensemble des grands marchés actions.

À Paris, le CAC 40 perd 1,87% à 6.458,36 points à 07h55 GMT. A Londres, le FTSE 100 cède 1,84% et à Francfort, le Dax recule de 1,37%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,84%, le FTSEurofirst 300 de 1,46% et le Stoxx 600 de 1,64%.

Les contrats à terme sur les grands indices de Wall Street laissent présager une ouverture négative après une séance déjà défavorable vendredi en raison des craintes liées à la croissance mondiale.

Les investisseurs restent préoccupés par la perspective d'un resserrement monétaire accéléré aux Etats-Unis pour contrer l'inflation ainsi que par l'évolution de l'épidémie de COVID-19 en Chine, en particulier dans son centre économique Shanghai mais aussi à Pékin.

Le Nikkei à Tokyo a reculé de 1,9%. En Chine, le CSI 300 et l'indice composite de Shanghai ont chuté de 4,94% et de 5,13% respectivement, au plus bas depuis mi-2020.

Dans ce contexte, la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République en France ne suffit pas à inverser la tendance, d'autant que sa victoire face à Marine Le Pen était attendue par les acteurs du marché.

Hormis le secteur défensif des "utilities" (+0,21%), tous les compartiments reculent dans les premiers échanges.

L'indice Stoxx des ressources de base (-5,54%) et celui de l'énergie (-3,63%) accusent les plus fortes baisses, la crainte d'un confinement long en Chine alimentant les inquiétudes sur la demande de métaux industriels et de pétrole.

ArcelorMittal (-6,04%) et TotalEnergies (-2,92%) comptent par les plus fortes baisses du CAC 40.

Valneva chute de 14,99% après la demande adressée par l'Agence européenne des médicaments au laboratoire français pour obtenir des données supplémentaires sur son candidat vaccin contre le COVID-19.

Philips recule de 10,6% à Amsterdam après avoir annoncé une baisse de son résultat opérationnel trimestriel.

En hausse, Ubisoft gagne 5,59% après un article de l'agence Bloomberg vendredi évoquant l'intérêt de fonds d'investissement pour l'éditeur de jeux.

Le groupe de prêt à porter Ted Baker a pris jusqu'à 4,7% après une information de presse selon laquelle Authentic Brands, propriétaire de Reebok, étudiait la possibilité de faire une offre d'achat.

(Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)