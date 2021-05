Les actions se retournent, laissant les traders perplexes

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes se sont retournées à la baisse et les futures sur les indices de Wall Street ont creusé leurs pertes mardi en début d'après-midi, laissant les traders perplexes sur ce brusque retournement de tendance.

Vers 13h00 GMT, l'indice CAC 40, qui a gagné jusqu'à 0,76% dans la matinée, perd 0,51% à 6.275,45 points. L'indice européen de référence STOXX 600 recule pour sa part de 0,79%.

A la Bourse de New York, les contrats à terme sur les trois principaux indices évoluent à la baisse, de 0,4% pour le Dow Jones, de 0,6% pour le S&P-500 et de 0,9% pour le Nasdaq.

"Il n'y a pas beaucoup de mouvement sur les autres classes d'actifs mais les futures sur actions ont touché un trou d'air", a déclaré un trader basé à Londres.

"En regardant les cours et les volumes, on a l'impression que les machines ont pris le dessus pendant une seconde et ont déclenché un micro 'flash-crash'," a-t-il ajouté.

Selon certains acteurs de marché à Paris, les investisseurs auraient pris comme prétexte une information selon laquelle un appareil militaire chinois aurait survolé l'espace aérien de Taiwan pour prendre des bénéfices après un important rallye boursier.

"Cette information est un catalyseur, un alibi pour prendre des bénéfices, la tendance de marché était déjà 'lourde' depuis lundi", a dit à Reuters Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG.

(Laetitia Volga, avec Thyagaraju Adinarayan à Londres et Ben Blanchard à Taipei, édité par Patrick Vignal)