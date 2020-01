Les actions résistent face aux tensions au Moyen-Orient

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street devrait ouvrir en hausse prudente et les Bourses européennes sortent peu à peu de la zone rouge à mi-séance mercredi après la riposte iranienne contre des bases américaines en Irak, les investisseurs estimant le risque d'escalade militaire au Moyen-Orient relativement faible. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,15% pour le S&P-500 et le Nasdaq et à l'équilibre pour le Dow Jones. À Paris, le CAC 40 gagne 0,1% à 6.018,62 points vers 12h30 GMT après avoir cédé en matinée jusqu'à 0,65%. À Francfort, le Dax avance de 0,21% et à Londres, le FTSE est stable.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 0,09%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro monte de 0,15% et le Stoxx 600 de 0,04%.

L'Iran a lancé dans la nuit de mardi à mercredi une volée de missiles contre les troupes des Etats-Unis basées en Irak en représailles à l'assassinat vendredi du général Qassem Soleimani dans une frappe américaine.

Donald Trump a déclaré qu'une estimation du nombre de victimes potentielles et des dégâts était en cours tout en assurant sur Twitter que tout allait bien alors que la télévision iranienne a parlé de 80 "terroristes américains" morts dans ces attaques.

Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a assuré que l'Iran ne cherchait ni l'escalade, ni la guerre. Le président américain doit s'exprimer dans l'après-midi.

"Donald Trump est le facteur imprévisible mais ce que l'on voit, c'est que personne ne veut de cette guerre et c'est ce sur quoi le marché se focalise", a commenté Salman Ahmed, stratégiste chez Lombard Odier Investment Managers.

Les investisseurs prendront connaissance à 13h15 GMT de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux États-Unis.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Boeing perd 2,5% dans les échanges avant-Bourse et pourrait freiner la progression du Dow Jones après le crash d'un 737 de la compagnie Ukraine International Airlines, peu après son décollage de l'aéroport international de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord.

VALEURS EN EUROPE

Les valeurs des compagnies aériennes, nombreuses à avoir dérouté ou annulé des vols pour éviter les espaces aériens de l'Iran et de l'Irak, sont en baisse: IAG, Lufthansa et France-KLM perdent entre 0,97% et 1,75%.

TAUX

Les rendements de référence en zone euro sont orientés à la hausse après avoir reculé en début de séance, les craintes d'une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient s'étant progressivement atténuées. Celui du Bund à dix ans remonte à -0,27% après avoir frôlé -0,3% dans la matinée.

Celui des Treasuries de même échéance reste orienté en baisse mais a nettement réduit ses pertes: il abandonne plus d'un point de base à 1,811% après un plus bas d'un mois à 1,705%.

CHANGES

Après avoir bondi en réaction au regain de tensions au Moyen-Orient, le yen et le franc suisse, deux valeurs refuges traditionnelles sur le marché des changes, sont maintenant en baisse.

Le devise japonaise s'échange à 108,67 yens pour un dollar après un plus haut de trois mois à 107,63.

L'"indice dollar" regagne 0,15% et l'euro recule un peu, autour de 1,1130.

PÉTROLE

Les cours du pétrole réduisent peu à peu leurs gains, les missiles iraniens n'ayant semble-t-il pas endommagé les installations pétrolières irakiennes.

Le Brent gagne 0,28% à 68,46 dollars le baril après être monté à 71,75, son plus haut niveau depuis septembre, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,19% à 62,58 dollars après un pic de près de neuf mois à 65,85.

