Les actions reprennent du terrain en Europe, mais pas à Wall Street

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en hausse vendredi, les actions profitant d'achats à bon compte après le repli des derniers jours, et Wall Street baissait à mi-séance alors que les consommateurs s'inquiètent de l'impasse à Washington sur la dette américaine. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,45% à 7.414,85 points. Le Footsie britannique a pris 0,26% et le Dax allemand 0,5%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,12%, le FTSEurofirst 300 de 0,42% et le Stoxx 600 de 0,37%. Le léger regain d'intérêt pour les actions en fin de semaine fait suite à une série de statistiques montrant que le ralentissement de l'inflation et du marché du travail se poursuit aux Etats-Unis, ce qui pourrait convaincre la Réserve fédérale d'arrêter son cycle de resserrement monétaire dès le mois prochain. Cette perspective a pris le pas sur les préoccupations liées à la fragile reprise économique de la Chine, aux banques régionales aux Etats-Unis et au plafond de la dette américaine. C'est d'ailleurs les craintes des ménages américains sur ce dossier qui explique la baisse de l'indice de confiance de l'Université du Michigan à son plus bas niveau depuis six mois. A Wall Street, les trois grands indices reculaient de 0,3% à 0,5%. VALEURS En Bourse, Société générale a pris 1,19%, la troisième banque française par la capitalisation boursière ayant fait état de résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes. Du côté du SBF 120, Soitec a abandonné 4,69% après le passage de JPMorgan à "sous-pondération", JCDecaux a perdu 3,79% après des prévisions jugées prudentes par les analystes tandis que le réassureur Scor a bondi de 9,43% après avoir quasiment doublé son bénéfice net sur janvier-mars. A Zurich, Richemont, propriétaire de Cartier, a gagné 3,51% et inscrit un plus haut historique après avoir publié des ventes supérieures aux attentes grâce à la Chine. CHANGES Face aux autres grandes devises, le dollar se dirige vers sa meilleure performance hebdomadaire depuis février (+0,52%), un rebond que les cambistes expliquent par son statut de valeur refuge. L'euro recule sous 1,09 dollar et la livre sterling cède 0,4%. TAUX Les rendements obligataires restent orientés à la hausse des deux côtés de l'Atlantique mais devraient enregistrer un recul hebdomadaire, avec les anticipations de statu quo de la Fed en juin. Le dix ans allemand, en hausse de cinq points de base, montait à 2,269% en fin de séance. Son équivalent américain reprend plus de quatre points à 3,4345%. PÉTROLE Sur le marché pétrolier, le Brent et le WTI reculent de 0,97%, à 74,25 et 70,18 dollars respectivement. (Laetitia Volga, édité par Tangi Salaün)