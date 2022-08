Les actions repartent de l'avant, reflux des rendements obligataires

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère hausse lundi et les Bourses européennes progressent à mi-séance, profitant du reflux des craintes liées à la hausse des taux d'intérêt américains, mais ce rebond pourrait être limité puisque les investisseurs attendent mercredi les chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent une progression de 0,42% pour le Dow Jones, de 0,49% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,63% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,94% à 6.533,19 points vers 11h50 GMT. À Londres, le FTSE 100 prend 0,5% et à Francfort, le Dax avance de 0,72%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,91%, le FTSEurofirst 300 de 0,71% et le Stoxx 600 de 0,76%.

Ce dernier avait perdu 0,76% vendredi après le chiffre bien plus élevé que prévu des créations d'emploi aux Etats-Unis en juillet, qui a redonné du crédit à l'hypothèse d'une hausse de 75 points de base des taux de la Fed en septembre.

Alors que les premiers jours d'août ont été marqués par une remontée des taux longs américains, les investisseurs attendent désormais les chiffres des prix à la consommation pour tenter d'y voir plus clair : le consensus Refinitiv table sur un ralentissement de l'inflation globale à 8,7% sur un an mais sur une nouvelle accélération de celle de l'indice "core CPI" (hors énergie et alimentation) à 6,1%.

"Les statistiques de l'emploi nous montrent que les tensions inflationnistes pourraient persister bien plus longtemps qu'anticipé aujourd'hui, à moins de nous retrouver avec une récession bien plus dure", note Sebastian Paris-Horvitz, directeur de la recherche de LBPAM, dans sa note quotidienne.

Les actions trouvent par ailleurs un soutien de court terme dans l'adoption dimanche par le Sénat américain du plan de "réduction de l'inflation" de l'administration Biden, d'un montant de 430 milliards de dollars (422 milliards d'euros) et dans le chiffre supérieur aux attentes des exportations chinoises en juillet (+18% sur un an).

VALEURS EN EUROPE

En Europe, le repli des rendements obligataires observé après l'envolée de vendredi profite aux valeurs technologiques, dont l'indice Stoxx gagne 1,56%, la meilleure performance sectorielle du jour. ASML s'adjuge 2,61% à Amsterdam et Dassault Systèmes 1,83% à Paris.

Les compartiments cycliques des matières premières (+0,72%), des services financiers (+1,41%) et de l'automobile (+1,01%) sont eux aussi bien orientés.

Dans l'actualité des sociétés, Veolia prend 1,5% après l'annonce d'un accord sur la vente des activités de traitement des déchets de Suez au Royaume-Uni à Macquarie pour 2,4 milliards d'euros.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain, qui avaient bondi vendredi après le chiffre des créations d'emploi de juillet et son impact sur les anticipations de taux, repartent à la baisse, à 2,8029% pour les titres à 10 ans et 3,2198% pour les bons à deux ans.

Le marché obligataire européen suit le mouvement avec un recul de près de cinq points de base pour le dix ans allemand à 0,909% et de quatre points pour son équivalent français à 1,454%.

Cette baisse est favorisée par la persistance des tensions géopolitiques autour de Taïwan, la Chine ayant prolongé ses manoeuvres militaires autour de l'île.

Le dix ans italien est en revanche en légère hausse à 3,03%, conséquence de la décision de Moody's de ramener sa perspective sur la note souveraine de Rome à "négative" contre "stable" en raison de la situation politique.

CHANGES

Le dollar, qui avait touché un plus haut de dix jours après les chiffres de l'emploi américain, cède un peu de terrain avec le recul des rendements des Treasuries : l'indice qui suit ses fluctuations face à un panier de devises de référence recule de 0,18% et l'euro remonte à 1,0187.

PÉTROLE

Les cours du pétrole restent orientés à la baisse, les craintes d'un ralentissement de la demande mondiale continuant de dicter la tendance malgré les bons indicateurs économiques américains et chinois des derniers jours.

Le Brent abandonne 1,01% à 93,96 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,07% à 88,06 dollars, non loin du plus bas de six mois touché vendredi à 87,01 en séance.

(Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)